Astrologia: confira as previsões de cada signo para 2018

Pode chegar chegando, ano novo! Sim, 2017 foi um ano nada fácil: mais uma vez, o radicalismo deu as caras, as pessoas pareciam não escutar umas as outras e a vida, para muita gente, piorou.

2018 vai ser melhor? Depende do ponto de vista. “Será maravilhoso para alguns signos, aqueles que amam novas coisas, e bastante complicado para outros. Não será fácil, mas vai valer a pena”, afirma Masumi, astróloga e terapeuta floral do Cor, Natureza e Cosmos.

De acordo com ela, 2017 foi um ano marcado por muitas transformações nas relações humanas, muitos rompimentos e uma ampliação de consciência. Em 2018, esse movimento continua e muita coisa deve mudar sem as pessoas terem controle disso. “O foco no indivíduo será a grande pegada, as pessoas vão olhar mais para dentro de si mesmas e vão, inclusive, mexer na identidade delas. Muita coisa vai mudar”, explica.

Abaixo, com a ajuda dela, o MdeMulher preparou as previsões de 2018 para cada signo. Só não esqueça que o mapa astral vai muito além do seu signo solar, ok? Feliz 2018!

Áries

Arianas, arianas, arianas! Vocês, garotas do primeiro signo, impetuosas, sempre prontas a topar um novo desafio, a comprar uma boa briga, não é? Pois, em 2018, pelo menos no início, será preciso tirar o pé do acelerador porque a ansiedade pode ser sua pior inimiga.”Num primeiro momento, não será um ano fácil. Vai rolar uma vontade grande de querer chacoalhar as coisas. E isso é ótimo, mas será preciso ter muita responsabilidade para não se lançar em projetos furados – e eles vão aparecer”, diz Masumi. De acordo com ela, a atenção deverá ser redobrada para perceber se o próximo passo será um ato destrutivo ou construtivo. Não romper com as coisas (e pessoas!) por impulsividade. O que pode ajudar? Relaxar, ir fazer uma massagem (é sério!), uma sessão de acupuntura… Caso você não tome providências, sua saúde será muito prejudicada. Ela também explica que será um ano bastante voltado para o seu interior e os relacionamentos vão estar em segundo plano, mas isso não significa falta de sexo, não, tá? No segundo semestre, a poeira deve abaixar um pouco e toda a ~loucura~ vai dar lugar a uma vontade de ficar mais caseira, a apostar bastante no combo pipoca + netflix, num relacionamento calmo… Segura a onda, ariana, e tudo vai dar certo!

Touro

Tá sentada, taurina? É o seguinte: 2018 será um período muito especial porque vai ser um divisor de águas na sua vida. Ponto. De acordo com a Masumi, o culpado de tudo isso é um planetinha muito do danado chamado Urano, que representa as novas ideias, a capacidade de ousar e basicamente tudo o que é novo. É sério, ele vai chacoalhar com a sua vida. É como se você, uma pessoa sempre cheia de razão e certezas, não soubesse mais quem é. Vai rolar uma verdadeira gangorra de emoções, é quase como se você chamasse o passado para um DR e terminasse a relação com ele. Isso vai ser muito difícil, garota, porque, né, a gente sabe o quanto você odeia uma mudança. “A partir de abril, a taurina vai começar a se interessar por coisas antes inimagináveis. Será uma transformação de identidade mesmo, uma renovação de quem ela é. Do tipo, não se reconhecer mais e esse processo pode ser muito dolorido”, explica. Segundo a astróloga, isso pode significar várias coisas, como, por exemplo, uma carreira completamente inesperada, um novo e avassalador amor ou tudo isso e mais um pouco junto. E, calma, vai ser uma fase difícil, sim, mas vai chegar um momento no qual você vai entender tudo o que está acontecendo. A dica é ter paciência (você é ótima nisso!) e confiar que, no fim, tudo vai dar certo. E atenção: não se apegue em relações que não servem mais, que não combinam com a nova pessoa que você será. Se resistir, isso vai afetar a sua saúde física e mental. Só vai.

Gêmeos

É tão bom dar boas notícias, não? E é isso o que será o seu 2018, garota, uma sucessão de coisas boas. No ano que vem, você vai estar sentada na janelinha, na beira da piscina com um bom drink, folheando sua revista favorita. “A geminiana já é um pouco sem noção mesmo, isso vai ser triplicado no ano que vem”, revela a astróloga. De acordo com ela, vai ser um momento para sair, se divertir, conhecer pessoas, ficar de bem consigo mesma. Você vai estar luminosa, com a bola toda, com uma espécie de estrela dourada na cabeça… Você vai se sentir apoiada e acolhida em toda e qualquer decisão – por mais louca que ela seja. As pessoas vão querer estar perto de você. O conselho é, de fato, pirar, dar vazão para a sua face mais leve, mais brincalhona… “Aproveite, também, para descobrir mais sobre sua forma de viver a espiritualidade, viajar, fazer mudanças em sua vida. Os ventos estão soprando ao seu favor”, conta Masumi. O momento é tranquilo, é favorável, geminiana!

Câncer

Enquanto para uns 2018 reserva muita ousadia e alegria, para outros será um ano de muito aprendizado. Sim, nós estamos olhando para vocês, garotas de câncer. “Desde 2016 vocês já passam por muitas mudanças afetivas e estruturais, em casa, na carreira, nos relacionamentos… E essas foram mudanças que vocês não escolheram e elas vão continuar”, diz Masumi. De acordo com ela, Saturno, aquele planeta meio tiozão que adora ensinar algumas lições, vai passar o ano todo em oposição ao seu signo. O que isso significa? Você vai estar (ainda) mais emotiva, vai passar por momentos turbulentos, por situações que fogem completamente do seu controle. E, olha, sentar e chorar não pode ser uma opção: segundo a astróloga, você precisa buscar um equilíbrio emocional, encontrar forças, seja numa terapia ou nas pessoas que são exemplos para você, e enfrentar os problemas que surgirem. O negócio é não encarar essas situações como um castigo, como uma cruz, mas como uma oportunidade para você ter mais autonomia emocional, ser mais dona da sua história, não apenas uma espectadora. Saturno traz esses desafios apenas para que as pessoas cresçam com eles e se desenvolvam. É, óbvio, é chato para caramba, mas vai compensar, você vai se conhecer melhor e, mais para frente, isso será muito útil para ajudar aos outros. “Não se isole, esteja plena em si e realize o que você deseja sem projetar isso nos outros”, finaliza a astróloga.

Leão

Oi? Como assim? Mas eu nunca gostei disso? O que está acontecendo? Pois é, leonina, 2018 será o ano no qual você vai começar a questionar as suas certezas e, não, você não está ficando louca, não. “Pode ser que a mulher de leão não se reconheça direito. Ela vai sentir um estranhamento em relação a identidade dela, mas isso é uma coisa boa, é uma forma de chegar mais perto do eu verdadeiro dela”, revela Masumi. Ok, a gente sabe que vocês, leoninas, gostam de brilhar, não é? E é um saco para vocês mexerem em time que está vencendo. Afinal, por que deixar de lado coisas (e pessoas) que fazem vocês se sentirem especiais? É, mas é assim que vocês vão se sentir e é isso que o vão fazer, tá? Segundo a astróloga, o melhor caminho mesmo é o de aceitar essa nova vida, esses novos interesses. Se você topar o desafio, as chances de se destacar e se sobressair são muuuito grandes. “Se ela gosta de se vestir certinha, vai começar a apostar no glitter, por exemplo, e essa vontade vai se espalhar por todas as áreas da vida dela. O conselho é não ter medo, é curtir, é abraçar esse diferente, mesmo porque tudo vai jogar a favor da leonina, é só ela não lutar contra isso”, explica Masumi. Sacou? 2018 é o ano do glitter para você, garota, cai de cabeça.

Virgem

E aí, virginianas, sempre tão discretas, reservadas, acharam que não ia sobrar para vocês? Pois bem: 2018 será um ano de escolhas: ser certinha ou anarquizar tudo, ficar onde está ou ir para frente, preto ou branco, novela ou Netflix, contorno ou zero make… Sim, vocês vão se sentir como numa bifurcação e uma decisão será necessária, viu?! “É a hora de romper com velhos hábitos, você vai precisar decidir entre fazer do jeito que você sempre fez ou fazer diferente. Está acostumada, por exemplo, a encontrar pessoas no Tinder, tenta dar uma olhadinha na vida real, você vai se surpreender. O que eu adianto é que os caminhos vão estar mais abertos para as novas escolhas”, explica Masumi. Para ela, mesmo que você resista (e fique tentando racionalizar tudo) será empurrada para situações novas de qualquer jeito. “Você vai se sentir insegura, num primeiro momento, e é normal – você é apegada mesmo na rotina. Mas não pode se estressar, não, tudo o que vier será positivo”, avalia. Segundo a astróloga, no fim, o saldo será muito positivo: “vai ser um ano feliz, para descobrir novas coisas, para cuidar de si mesma, arrasar no trabalho. Não será um ano de rompimentos, será um ano de renovações”.

Libra

Dizem que as librianas são as rainhas dos contatinhos… Será? Bem, em 2018, elas, de fato, serão. “Você vai querer se comunicar, conhecer outras pessoas, falar muito sobre si mesma, se mostrar, desfilar por aí”, revela Masumi. Porém, de acordo com a astróloga, ao mesmo tempo que você sentir essa necessidade de ver e ser vista, de flertar, vai querer também passar um tempo sozinha, quietinha no seu canto. Não, você não vai parar de bater perna por aí, mas vai sentir, em alguns momentos, uma vontade de se conter, de frear esse impulso de descoberta. E não tenha medo, isso não será ruim, não, de forma alguma. “Todas as vezes que a libriana entrar nesse mood introspectivo, ela irá refletir sobre os momentos de muita interação, nas pessoas que conheceu e lugares onde foi. E, dessa forma, vai descobrir muito sobre si. Isso pode resultar na renovação dos parceiros amorosos e das parcerias no trabalho”, conta. O conselho é não encarar os afastamentos e as mudanças como perdas, mas como melhorias, experiências. Conversar, trocar ideias com os outros, fará com você voe alto, aprenda muito e seja muito mais do que uma rainha dos contatinhos, fará com que você seja cada vez mais incrível na difícil arte de se relacionar com o outro.

Escorpião

Ai, sabe, é até clichê dizer que as escorpianas são pessoas muitos sexuais, mas não tem jeito, elas são e, olha, 2018 promete! “Vai rolar uma conjunção de Vênus com o seu Sol e isso significa que o seu magnetismo sexual vai estar muito intenso. O povo vai te querer MUITO”, avisa Masumi. Além disso, você vai querer todo mundo de volta também, mas sem se apegar, vai estar a fim de experimentar mesmo, pegar geral, seduzir, brincar… O grande problema acontece, quando no meio dessa loucura toda (lá para a metade do ano), você encontrar *aquela* pessoal especial, e aí já era. De acordo com a astróloga, há grandes chances de ser o amor da sua vida, pelo menos aos seus olhos. Caso você já esteja num relacionamento, vai rolar uma vontade forte de aprofundar essa relação – ou fica mais sério ou rompe de vez, não tem meio termo. Se para alguns signos, como Touro, o ano novo será um pouco difícil, para as escorpianas será o contrário, será bom demais!

Sagitário

Que coisa esquisita! Vocês, garotas de sagitário, vão começar o ano com um grande ponto de interrogação da testa: num momento vão estar a fim da boa e velha curtição sem limites ou moderação, porém, no segundo seguinte, vão estar loucas por um compromisso, por algo mais fixo, por acordar e ter alguém do lado para chamar de “amor” ou “benzinho”. E isso não fica restrito apenas ao campo amoroso, não. Vale, também, para os estudos, para o trabalho… Ficar ou explorar novas e incríveis possibilidades? “Esse vai ser o sentimento de grande parte do seu ano, você só precisa ficar atenta para não se frustrar consigo mesma, por estar com interesses tão diferentes, por não conseguir se decidir. Aproveita essa flutuação para experimentar novas coisas, você adora isso”, aconselha Masumi. No fim do ano, quando Júpiter entrar no seu signo, e essa fase tiver passado, será hora de se aprofundar nos estudos, viajar, morar fora, investir em tudo que faça você aprender coisas novas – o campo vai estar aberto. Vai ser mais ou menos, se você quiser, como um novo começo. “Siga sua intuição, ela vai estar mais afiada do que nunca e será sua melhor amiga. Deixe ela guiar você”, finaliza.

Capricórnio

ATENÇÃO, capricornianas, EMERGÊNCIA ASTRAL! O início de 2018, para vocês, promete ser fabuloso – por isso, aproveite! Você vai estar segura com seus projetos mais importantes e vai estar com energia renovada para tirá-los do papel. Sei lá, é como se você uma certeza absoluta e inabalável de que tudo vai dar certo – e, de fato, vai. “Se você tiver um objetivo, tudo caminha para o sucesso: trabalho, saúde, amor… Vão rolar umas coisas chatas? Vão, mas elas passam logo. Não se abale, continue no caminho que você já tinha traçado”, diz Masumi. Tá solteira? Continue fazendo suas coisas que, lá pelo segundo semestre, será possível dar um jeito nisso. Tá com alguém e na dúvida? Siga sua intuição, mas fique tranquila porque não será um ano de rompimentos. Sério, de acordo com a astróloga, 2018 vai ser incrível e, focada, você tem todas as ferramentas para deixá-lo ainda melhor. Aproveita esse comecinho de ano, tá?! ❤

Aquário

Em primeiro lugar, camisinha sempre, aquariana. Em segundo, o seu 2018 tá bem incrível, viu, bonita?! O seu Sol vai estar em conjunção com a sua Vênus, por isso, espere por meses de alegria e farra amorosa. Você vai se sentir mais bonita, mais especial, mais sedutora, mais você. Vai ser como usar o melhor perfume do mundo e esperar sentadinha por todo mundo que será atraído por ele. “Você vai chamar geral para perto, mas não vai querer nada com nada. Além disso, vai se sentir criativa e os desafios só vão empurrar você para ainda mais longe, eles vão estimular você a fazer ainda melhor, diferente”, avisa Masumi. Para ela, a única recomendação é não pirar e resolver largar tudo do nada – porque essa vontade deverá pipocar em algum momento. É conveniente lembrar aquela velha frase da sua avó: “tudo em excesso faz mal”. E, mais uma vez, use camisinha!

Peixes

O ano do rolê. Em 2018, você vai estar mais disposta do que nunca a conversar, trocar ideia, se comunicar e aprender ao máximo com as novas pessoas que vão surgir na sua vida. “Vai ser muito legal, e é para se jogar mesmo, aproveitar essa oportunidade. Em algum momento do ano, porém, você vai sentir necessidade de isolar, fuja disso, continue circulando ou aproveite para buscar novos conhecimentos, procurar um curso, porque isso vai ajudar você mais para frente”, avisa Masumi. De acordo com ela, lá para março, uma mudança muito grande poderá ocorrer na sua vida – grande do tipo VAI MUDAR TUDO COMPLETAMENTE, UMA REVOLUÇÃO MESMO. Você vai sentir vontade de romper com tudo, quebrar as correntes, romper com tudo aquilo que impede você de se conhecer mais a fundo, que não deixa você viver os seus sonhos. O conselho da astróloga? Aceite o que vier em paz pois será algo incrível, ótimo. Do contrário, sua saúde pode sair prejudicada, pisciana. Vai ser bom, ok?!

