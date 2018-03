Conheça a astrologia védica e seu signo no horóscopo indiano

Para quem curte, horóscopo nunca é demais, né? Lemos as previsões de nossos signos na astrologia ocidental, acompanhamos (na medida do possível) o horóscopo chinês e ficamos de olho em outras vertentes astrológicas deste mundão enorme. Uma em que vale prestar atenção é a astrologia védica – ou astrologia indiana ou, ainda, astrologia hindu -, que tem mais de cinco mil anos. Vem conhecer!

Planetas e estrelas na astrologia védica

A principal característica da astrologia védica é observar a relação entre as posições dos planetas e das estrelas – a astrologia ocidental olha para os astros pelo ponto de vista da Terra, sempre em movimento. Outro ponto de destaque é a existência de 27 casas lunares para os 12 signos do zodíaco hindu.

Com isso, seus estudiosos defendem que a precisão dos mapas astrais védicos é maior do que na astrologia ocidental.

Um mapa astral védico completo analisa habilidades, missão, obstáculos e evolução de cada pessoa nesta vida e também contempla as vidas passadas, com o karma e o dharma que cada um traz para esta existência. O objetivo é saber se comportar para o que está por vir. Nada é definitivo, mas, segundo essas premissas, lutar contra a sua missão não tem sentido.

Os signos e suas características no zodíaco védico

Confira, a seguir, quais e como são os 12 signos do zodíaco védico. Será que, com um signo diferente, você reconhece características suas que não aparecem no zodíaco convencional?

Mesha – 14 de abril a 14 de maio

Corajosa, luta até o fim pelo que quer e é uma líder natural. Sincera demais, deve controlar a língua para não magoar as pessoas à toa. Quando quer convencer os outros de que está certa, não desiste.

No amor, não faz joguinho. Se apaixona facilmente e gosta de companhias dinâmicas. Se tiver espaço para pequenas loucuras de paixão, tanto melhor.

Melhores dias da semana: terça e sexta

Cores: vermelho e amarelo

Vrishabha – 15 de maio a 13 de junho

Carinhosa e dedicada, gosta de conforto e prazer. Pode ser um pouco teimosa quando quer demais alguma coisa e se magoa quando nota que a outra pessoa não é recíproca à sua dedicação. Não entende como pode haver gente má e indelicada no mundo.

No amor, odeia parceiros ou parceiras que baseiem o relacionamento em competição. Pode demorar muito para encontrar a cara metade, mas quando encontra, é para sempre.

Melhores dias da semana: quarta e sábado

Cores: rosa, verde e branco

Mithuna – 14 de junho a 15 de julho

Boa escritora, às vezes se comunica melhor escrevendo do que falando. Gosta de se informar e é daquelas que sabem de tudo um pouco. Por ter muitas habilidades, pode seguir mais de uma carreira ao longo da vida.

No amor, é uma paqueradora natural e detesta parceiros ou parceiras possessivos. Valoriza mais a amizade com a cara metade do que o amor louco.

Melhores dias da semana: segunda e quarta

Cores: azul e amarelo

Karkataka – 16 de julho a 15 de agosto

Super família, gosta de tudo que é ligado à casa. Adora crianças e é muito compreensiva e sensível.

No amor, o que mais valoriza é a fidelidade. Romântica e apaixonada, não perdoa se brincarem com seus sentimentos.

Melhores dias da semana: domingo e segunda

Cores: amarelo e branco

Shimha – 16 de agosto a 15 de setembro

É aquela que brilha onde estiver. Ama luxo e é muito ambiciosa. Carreira em primeiro lugar, para garantir a estabilidade financeira.

No amor, deixa o parceiro ou a parceira pensar que está no domínio da situação, quando na verdade é ela que comanda a dinâmica a dois.

Melhores dias da semana: segunda e terça

Cores: amarelo, laranja e vermelho

Kanya – 16 de setembro a 17 de outubro

Demora a tomar decisões porque gosta de analisar tudo tim-tim por tim-tim. Se dá bem por ser correta, responsável e perfeccionista.

No amor, é sensual e criativa na cama. Sente que a responsabilidade por o relacionamento dar certo é dela.

Melhores dias da semana: sexta e sábado

Cores: amarelo, cinza e verde

Thula – 18 de outubro a 14 de novembro

Comunicativa, gosta de ter muitos amigos e é ótima anfitriã. É daquelas cujo sexto sentido SEMPRE deve ser levado em consideração. Não deixa barato quando alguém a magoa e pode ser bem vingativa.

No amor, se apaixona com a mesma facilidade com que se desinteressa quando a outra pessoa pisa na bola com ela. Mas, quando está em um relacionamento, é a mulher mais afetuosa do mundo.

Melhores dias da semana: segunda, quarta e sexta

Cores: cinza, laranja e vermelho

Vrishkha – 15 de novembro a 14 de dezembro

A mais sensível das mulheres. Tem um lado misterioso e gosta de desafios. Orgulhosa e exigente, ela nunca se engana em relação às pessoas, seja para o bem ou para o mal.

No amor, é mandona e um pouquinho agressiva, mas seus relacionamentos tendem a durar bastante. É do tipo que só se envolve com alguém se for para ser firme.

Melhores dias da semana: domingo, segunda e quinta

Cores: bege e vermelho

Dhanus – 15 de dezembro a 14 de janeiro

A simpatia em pessoa, honesta e tolerante com todos os estilos de vida. Lida bem com dinheiro e é prática. Seu único problema é às vezes levar as coisas a sério demais.

No amor, faz questão de direitos iguais. Mesmo que esteja casada há 50 anos, de vez em quando vai querer um espaço para si.

Melhores dias da semana: quarta e quinta

Cores: azul e verde

Makara – 15 de janeiro a 12 de fevereiro

Simpática, generosa, honesta e adaptável às mais variadas circunstâncias. Sempre toma as decisões pensando em muitos passos adiante, no futuro

No amor, é cautelosa até demais. Por demorar muito para decidir se um relacionamento será bom para ela ou não, acaba deixando romances passarem – e depois fica magoada quando vê o crush com outra.

Melhores dias da semana: sexta e sábado

Cores: azul marinho, preto e branco

Khumbha – 13 de fevereiro a 12 de março

É sonhadora e às vezes se perde nos seus pensamentos – mas é nessas horas que tem as melhores ideias. Precisa conseguir segurar a onda na melancolia, para não chorar à toa pelos cantos.

No amor, vive muitas paixões platônicas. Quando encontra um parceiro ou uma parceira real, exige que ele ou ela respeite sua necessidade de liberdade.

Melhores dias da semana: quarta e sexta

Cores: preto, branco e vermelho

Meena – 13 de março a 13 de abril

Age mais com a emoção do que com a razão e é altamente espiritualizada. Gosta de ajudar os outros e às vezes se prejudica por se envolver demais com os problemas alheios.

No amor, é romântica, mas desconfiada demais – e à toa, o que pode causar brigas desnecessárias.

Melhores dias da semana: domingo e terça

Cores: rosa e amarelo

Fontes: Madhu Swara (astróloga indiana especialista em astrologia hindu pela Universidade Aberta de Pandit Sundarlal Sharma) e Renata Neme (astróloga brasileira especializada em astrologia védica, membro da Associação Britânica de Astrologia Védica)