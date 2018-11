Quando começa dezembro, é praticamente inevitável iniciar a contagem regressiva para o fim do ano. Há muita coisa a ser resolvida, muito trabalho a ser executado, muitos prazos a serem cumpridos, claro, mas aquela sensação de que faltam apenas algumas semanas para o Natal e para o Réveillon permanece o tempo todo dentro de muitos de nós.

Para você se guiar no meio das muitas tarefas destes últimos dias do ano, sugerimos a seguir uma atitude por dia. São pequenas ações que, juntas, resultam em um começo de 2018 com tudo 100% alinhado.

Dia 01 – Organize suas tarefas do mês por escrito

Pode parecer pouca coisa, mas quando temos as tarefas listadas por escrito fica muito mais fácil nos prepararmos mentalmente para o que está por vir. Sem contar a sensação gostosa de ver o que já foi feito sendo devidamente marcado. Se você for uma pessoa mais à moda antiga, melhor fazer a lista em um caderno; se a tecnologia for sua melhor amiga, pode criá-la no computador ou em um app de organização.

Dia 02 – Monte sua árvore de Natal

De acordo com a tradição cristã, a árvore de Natal deve ser montada no primeiro dia do advento, que neste ano é celebrado em 2 de dezembro.

Prepare o pinheiro abrindo os ramos e desamassando os galhos. Coloque primeiro as luzes, para que os fios não passem por cima dos enfeites e também para ganhar o efeito de árvore iluminada por dentro, e então passe para as bolas, laços etc. É legal deixar as luzes acesas enquanto distribui os enfeites, pois assim fica mais fácil encontrar os “buracos”. Coloque primeiro as bolas e laços grandes, depois vá distribuindo o restante por ordem decrescente de tamanho. A ponteira pode ser uma tradicional estrela, um Papai Noel ou um laço.

Se puder, envolva outras pessoas – familiares ou amigos – nesse ritual. É um momento delicioso que antecede o Natal!

Dia 03 – Pratique o desapego e doe roupas, sapatos e acessórios

Aproveite para separar todas as roupas, sapatos e acessórios que não servem mais, não têm mais uso ou sentido na sua vida. Doe os que estiverem em bom estado e jogue no lixo o que não estiver em condições de uso. Isso é bom também para abrir espaço nos armários para os presentes que você ganhará nas festividades.

Dia 04 – Comece a separar os cinco primeiros minutos do dia para a respiração consciente

Treinar a capacidade de manter o foco contribui para o sucesso da execução das tarefas. Os exercícios respiratórios ajudam muito na autopercepção, diminuem a ansiedade e aumentam o foco e a energia do dia a dia. E é muito simples: antes de sair da cama, respire prestando atenção a cada inspiração e a cada expiração. Imagine o trajeto do ar das narinas até os pulmões e o caminho de volta. Não precisa respirar fundo: é apenas para respirar tendo consciência do que está acontecendo. Seus dias ficarão muito mais produtivos!

Dia 05 – Agende manicure, cabeleireiro etc para Natal e Réveillon

Parece muita antecedência, mas não é. Marcando os horários nos salões no começo do mês, você poderá escolher o que for melhor para as suas necessidades; se deixar para marcar em cima da hora, é muito provável que precise reajustar os seus compromissos previamente agendados em função do que os salões tiverem de horário disponível. Melhor não arriscar!

Dia 06 – Faça uma avaliação física com um médico do esporte

A dica vale tanto para quem é sedentária e pretende adotar atividades físicas quanto para quem já tem uma rotina esportiva; a intenção dessa avaliação física pode ser tanto determinar em que ritmo você deve começar quanto verificar como foi seu progresso nos últimos tempos.

Depois que tiver os resultados da avaliação, busque um treinador qualificado ou uma boa academia, coloque objetivos em seus treinos (fica mais fácil treinar tendo uma meta) e se dê o prazo de janeiro de 2019 para começar para valer. E já coloque na cabeça que a regularidade será importante: é melhor caminhar meia hora todo dia do que duas horas no sábado e duas no domingo e passar o restante da semana sem fazer nada.

Dia 07 – Vá às compras dos presentes de Natal

–

Supermercados, lojas e shoppings costumam ficar abarrotados nos fins de semana de dezembro, então se organize para ir às compras logo no começo do mês. Prepare uma lista do que precisará comprar e um valor máximo que está disposta a gastar por presente – isso ajudará a economizar tempo escolhendo cada item.

Dia 08 – Faça um check-up ginecológico

Aproveite para passar por uma consulta com ginecologista e pedir para fazer todos os exames necessários para verificar se a saúde está em ordem nesse sentido. Ele deverá pedir uma sintlogia oncótica (o Papanicolau ou preventivo, que pesquisa o câncer de colo uterino), uma mamografia (para verificar se há nódulos que indiquem câncer de mama), uma ultrassonografia das mamas (exame que analisa o tecido mamário em busca de lesões e nódulos), uma colposcopia (para detectar lesões na vagina ou colo do útero), um ultrassom transvaginal (para rastrear biomas e patologias ovarianas, como cistos), um exame de sangue (para avaliar colesterol e triglicerídeos) e uma avaliação hormonal.

É importante fazer essa consulta logo no começo do mês porque, com as guias de exames em mãos, você consegue marcá-los em laboratórios para a semana seguinte e em uma semana a partir da data dos exames você já tem os resultados todos prontos. Ou seja, consegue fechar 2018 sem pendências nessa área.

Dia 09 – Alinhe os sentimentos com o H’oponopono

O nome é estranho, mas a prática é excelente para tirar pesos emocionais dos nossos ombros: o H’oponopono é a metodologia havaiana para colocar os sentimentos em ordem e consiste em perdoar a si e a quem tenha lhe causado sofrimento.

Vamos à prática: durante 21 dias, repita 54 vezes seguidas “Eu sinto muito, me perdoe, obrigada, eu te amo”, mencionando a pessoa que lhe ofendeu. A técnica ajuda a libertar os sentimentos negativos e você chegará ao Réveillon com o astral lá em cima.

Dia 10 – Escolha um novo curso para fazer em 2019

Sociabilizar é importante para a saúde mental e para envelhecer bem – e, por mais jovens que sejamos hoje, todos vamos envelhecer e nunca é cedo demais para pensar nisso. Além disso, amigos e aprendizados interferem diretamente na longevidade. Por isso, fazer cursos e conhecer gente nova ou estreitar laços com velhos amigos é bem importante. Pode ser uma série de workshops, uma pós-graduação, um curso que não tenha nada a ver com o seu trabalho, para adquirir novos conhecimentos ou espairecer. O importante é não se isolar. Escolha o seu e já vá atrás da matrícula.

Dia 11 – Passe por uma consulta com um/a endocrinologista

Não é só a parte ginecológica que merece nossa atenção: é importante, pelo menos uma vez por ano, passar por um check-up endocrinológico. O médico deverá pedir os seguintes exames: glicemia em jejum, insulina, colesterol total, tireóide TSH, tireóide T4 livre, TGO, TGP e ultrassom de tireóide.

Você consegue marcar estes exames em um laboratório ainda para esta semana e terá os resultados prontinhos antes do Natal.

Dia 12 – Embrulhe os presentes de Natal

Os presentes que você comprou no último dia 7 não serão dados assim, “pelados”, para as pessoas. Reserve algumas horas de hoje para embrulhá-los com papéis bem lindos, colocá-los em sacos de presente maravilhosos.

Dia 13 – Leve o carro para uma revisão

Principalmente se você estiver planejando viajar de carro neste verão, leve seu carro para uma revisão completa. É importante para a sua segurança e a de quem estiver com você. Não adie esta tarefa: as oficinas costumam lotar da semana que antecede o Natal em diante. E se o carro precisar ficar na oficina um pouquinho, até a semana que vem você o terá de volta.

Dia 14 – Vá às compras para a ceia de Natal

Não deixe para comprar em cima da hora peru, chester ou qualquer outro alimento mais marcante que precisará fazer para a noite de Natal. Faltando poucos dias para a festa, as melhores opções acabam na prateleiras e nas geladeiras do supermercado, e você fica numa situação complicada. Combine com as pessoas que participarão da mesma festa que você quais são as suas responsabilidades, faça uma lista, abra espaço no freezer, na geladeira e nos armários e resolva isso com antecedência.

Dia 15 – Faça contato com aquela pessoa de quem sente saudade

Comece a semana entrando em contato com aquela amiga, aquele amigo ou familiar com quem você quer conversar há tempos, mas só adia. Telefone ou mande um whatsapp, diga que está com saudades e procure marcar um encontro ainda em 2018.

–

Dia 16 – Adote mudanças na alimentação

Aproveite o fim de semana que antecede o Natal para adotar algumas mudanças à mesa que vão melhorar sua qualidade de vida e afastar os riscos de diabetes e hipertensão. Algumas dicas para começar a reeducação alimentar: use no máximo uma colher (chá) de sal para toda a alimentação diária (e não acrescente sal ao alimento depois de pronto), diminua o consumo de açúcar e refrigerantes, evite bebidas alcoólicas, evite os alimentos industrializados e dê preferência a frutas, grãos, sementes e verduras frescas.

Claro que nas ceias de Natal e de Réveillon você poderá dar aquela exagerada, e tudo bem. O importante é que, com estes hábitos, você estará em um processo de limpeza do organismo e até a recuperação desses pés na jaca será melhor.

Dia 17 – Pesquise e escolha um trabalho voluntário para 2019

Que tal ampliar seus horizontes em 2019? Pesquise instituições que precisem de voluntários e escolha uma para dedicar algumas horas de suas semanas a partir do ano que vem. Pode ser um hospital, uma creche, um lar de idosos, uma associação, uma ONG… O que tiver mais a ver com o seu perfil. Com a decisão em mãos, entre em contato, agende uma visita e faça essa mudança em sua vida no ano que vem.

Dia 18 – Troque o colchão e o travesseiro e garanta noites de sono melhores

Noites mal dormidas pioram o humor, a concentração, o aprendizado e a memória, causam estresse e ansiedade e podem levar a problemas cardiovasculares, pulmonares e gastrointestinais em longo prazo. O ideal para ter um sono reparador é dormir pelo menos oito horas por noite, usar roupas confortáveis quando for para a cama e deitar em colchão e travesseiro confortáveis e ergonômicos. Se os seus não estiverem assim tão bons, invista um dinheiro na troca. Seus dias serão melhores e sua saúde agradecerá.

Dia 19 – Mande cartões de Natal para seus contatos profissionais

Como esta é a última semana útil antes do Natal, pega bem mandar um cartão virtual para seus contatos profissionais. Coisa simples e direta, sem mensagens emocionais. Apenas um lembrete de que você preza pela relação de trabalho que vocês mantêm.

Dia 20 – Saia para jantar sozinha

Daqui para a frente, você encontrará grandes grupos de pessoas em diversas ocasiões. Que tal se dar um jantar sozinha, para pensar na vida e se apreciar um pouco? Vá a um restaurante de que você goste, coma bem, se trate bem. Você merece!

Dia 21 – Faça um grande encontro com suas melhores amigas

–

Talvez esta seja a última oportunidade do ano para todas vocês se encontrarem, pois alguém sempre tem que ir a outra cidade no Natal ou no Réveillon. Marque um encontro em um bar ou em um restaurante com o objetivo claro de ser uma despedida do ano. Pode ser uma oportunidade legal para vocês trocarem presentinhos, também.

Dia 22 – Limpe a casa para receber as visitas do Natal

Mesmo que a festa não seja na sua casa, sempre aparece alguém para falar um “oi” e deixar uma lembrancinha na véspera do Natal. A ideia aqui é fazer uma faxina rápida mesmo: limpar todo o piso da casa, arrumar a sala, guardar tudo nos armários nos quartos e na cozinha, dar um trato nos espelhos. Deixar a casa bem agradável tanto para você quanto para quem aparecer. Se a festa for na sua casa, é a oportunidade de checar se é preciso providenciar sabonetes, papel higiênico e outros itens de emergência de banheiro, principalmente.

Dia 23 – Coloque seus emails pessoais em dia

A antevéspera do Natal costuma ser um dia meio paradão. Como você já fez as compras de tudo que precisará cozinhar, reserve um tempo para responder os emails pessoais e limpar sua caixa de entrada.

Dia 24 – Organize pela manhã tudo para a noite de Natal

Assim que acordar, separe a roupa, os sapatos e os acessórios que usará à noite. Também verifique todos os itens de maquiagem que serão usados para sua make e deixe tudo organizado no banheiro ou na penteadeira. Desta forma, você poderá fazer as alterações necessárias com horas de antecedência (de repente uma peça de roupa não está limpa, por exemplo) e, quando chegar a hora de se arrumar, não perderá tempo nem ficará nervosa com imprevistos.

Dia 25 – Reserve um tempo para conversar com um parente querido

É normal que nas festas de fim de ano encontremos familiares que não vemos com frequência ao longo do ano. No almoço de Natal, reserve um tempo para conversar à parte com um parente querido. Coisa de meia horinha, ok? Ele ou ela pode querer conversar com outras pessoas da família também. Ah, se não houver reunião de família, tente telefonar para esse familiar.

Dia 26 – Faça uma lista com as suas gratidões de 2018

–

Mesmo que seu ano tenha sido difícil, alguma coisa boa deve ter acontecido nestes mais de 360 dias. Coloque no papel (ou no arquivo de computador) uma lista com tudo que merece gratidão que tenha acontecido em 2018. Focar no lado positivo ajuda a manter o alto astral para o 2019 que está por vir.

Dia 27 – Vá às compras para a ceia de Réveillon

Passado o Natal e com o ritmo de trabalho de volta ao normal, chega a hora de abastecer geladeira, freezer e armário com os alimentos necessários para a ceia de Réveillon. Peixe, carne de porco e seus acompanhamentos podem ser comprados com estes dias de antecedência, para você não precisar pegar apenas o que sobrou nos mercados no dia 30.

Dia 28 – Faça uma limpa na papelada de trabalho ou de estudos

O ano está praticamente acabando e este é um ótimo momento para jogar fora todos os papéis que não têm mais importância no trabalho ou nos estudos. Faça uma triagem em pastas, fichários e gavetas e jogue fora tudo que estiver apenas fazendo volume.

Dia 29 – Limpe a casa para receber as visitas do Réveillon

Assim como na faxina para o Natal, a intenção desta limpeza é deixar a casa em ordem para visitas inesperadas e checar se é necessário comprar algo de última hora para recepcionar a festa de Réveillon, caso você seja a anfitriã deste ano.

Dia 30 – Reserve 4 horas do dia apenas para você

A correria até aqui foi uma loucura, então que tal se dar um tempinho maior nesta antevéspera de Réveillon? Aproveite e faça uma massagem relaxante, tome um longo banho, peça um tempo para o pessoal de casa para você ver um filme ou uma série sozinha. Tudo isso não vai tomar mais que quatro horas da sua vida e fará toda a diferença para você curtir a virada de ano com o astral lá em cima.

Dia 31 – Prepare um lanche saudável para comer antes das comemorações

Sejamos sinceras: festa de Réveillon é regada a muitos brindes de espumante, cerveja e outras bebidinhas alcoólicas, deixando a comida para um segundo momento. Para não passar mal com o álcool batendo no estômago vazio, faça um lanche saudável ali pelas sete da noite. Sugestão: um sanduíche acompanhado de suco natural e, de sobremesa, uma salada de frutas.

–

E que venha 2019!

Fontes: Ana Patrícia Fontes (coach), Cecilia Dale (decoradora), Fabiano Cunha (ortopedista do Hospital Santa Paula), Francisco Tostes (endocrinologista, membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia – SBEM), João Roberto Sala Domingues (neurologista do Hospital Santa Paula), Livia Faccine (endocrinologista do Hospital Santa Paula), Luara Faria (personal organizer), Márcio Coslovsky (ginecologista, especialista em reprodução humana e diretor da Clínica Primordia), Maria Fernanda Barca (endocrinologista), Maristela Soubihe (geriatra do Hospital Santa Paula), Paula Biscaro Oliveira (psicóloga e coach) e Salma Cortez (psicóloga).