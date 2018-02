Serão mais de mil horas de música, 162 apresentações sem cordas e, no total, mais de 19 mil artistas desfilando em 709 trios, entidades e blocos. Como manda a tradição, o Carnaval 2018 de Salvador promete ser superlativo e muito, muito divertido.

Neste ano não veremos Ivete Sangalo comandando nenhuma parte da folia, já que ela está na reta final da gestação de suas gêmeas. Mas terá Claudia Leitte abrindo os trabalhos, Bell Marques, Olodum, Daniela Mercury, Aline Rosa, Jammil e uma Noites, Carlinhos Brown, Filhos de Gandhy, Anitta, Pabllo Vittar e muito mais.

Para facilitar a sua diversão, listamos a seguir as melhores atrações dos dois principais circuitos: Dodô (Barra-Ondina) e Osmar (Campo Grande). Caso você queira saber quais serão todas elas, pode conferir no site oficial do Carnaval de Salvador. Lá, as informações são encontradas de acordo com o dia, o circuito ou o bloco. Vale lembrar que as atrações podem sofrer alterações, tá?

CIRCUITO DODÔ (BARRA-ONDINA)

QUINTA-FEIRA (8/2)

17h15 – Abertura oficial do Carnaval Salvador 2018: Claudia Leitte e Pitbull, com participação do grupo fitness Zumba

17h30 – Trio Independente Bell Marques

17h45 – Bloco Baby Léguas (sem cordas)

18h00 – Baianafolia

19h10 – Armandinho, Dodô e Osmar

20h50 – Banda Aiyê Baiyê

21h30 – Outros Baianos

22h00 – Trio Independente Daniela Mercury

22h15 – Ara Ketu

22h30 – Trio Independente Jammil: Jammil e uma Noites

23h00 – Os Mascarados: Banda Mascarados, Sandra de Sá e Liniker

23h15 – Trio Independente Aline Rosa

00h00 – Surf Reggae: Operários do Reggae

SEXTA-FEIRA (9/2)

15h30 – Projeto Especial Pipoca de Saulo: Saulo Fernandes

16h00 – Vumbora/Siri com Todi: Bell Marques

16h30 – Nana Banana: Léo Santana

17h00 – Timbalada/Blow Out: Claudia Leitte

17h30 – Bloco D+/Banana Coral: Rafa e Pipo Marques

18h30 – Eva/Nu Outro: Banda Eva

19h15 – Projeto Especial Psirico

19h30 – Projeto Especial Cheiro de Amor

19h45 – Eu Vou: Anitta

20h00 – Trio de Carlinhos Brown

20h00 – Trio Independente É O Tchan

20h15 – Trio Independente Luiz Caldas

21h00 – Banda Tô Ligado (sem cordas)

21h15 – Trio Independente Amanda Santiago

22h15 – Trio Independente Margareth Menezes

22h30 – Trio Independente Parangolé

SÁBADO (10/2)

10h00 – Happy (bloco infantil): Tio Paulinho

16h00 – Vumbora/Siri com Todi: Bell Marques

16h30 – Nana Banana: Léo Santana

17h00 – Eva/Nu Outro: Banda Eva

17h30 – Timbalada com a participação especial de Carlinhos Brown

18h00 – Bloco D+/Banana Coral: Rafa e Pipo Marques

19h30 – Projeto Especial de Ketu ao Gueto: Larissa Luz, Bacu Exu dos Blues e Emicida

19h45 – Trio Independente Luiz Caldas

20h45 – Bloco da Preta (sem cordas): Preta Gil

22h00 – Multitrio: baiana system

DOMINGO (11/2)

16h00 – Olodum

16h30 – Camaleão: Bell Marques

17h00 – Meu e Seu: Harmonia do Samba

17h30 – Me Abraça: Durval Lelis

18h30 – Armandinho, Dodô e Osmar

18h45 – Crocodilo: Daniela Mercury

19h15 – Tchan/Praieiro: Jammil e uma Noites

19h45 – Banda Cortejo Aafro

21h00 – Trio Independente Katê

22h15 – A Mulherada (sem cordas): Banda A Mulherada

22h30 – Projeto Camarote Andante/Black Rock: Carlinhos Brown

SEGUNDA-FEIRA (12/2)

15h30 – Trio Independente Parangolé

16h00 – Camaleão: Bell Marques

16h45 – Filhos de Gandhy: Banda Gandhy Show

17h15 – Filhas de Gandhy: Banda Filhas de Gandhy

17h30 – Meu e Seu: Harmonia do Samba

18h00 – Me Abraça: Durval Lelis

18h30 – Armandinho, Dodô e Osmar

19h00 – Crocodilo: Daniela Mercury

19h30 – Tchan/Praieiros: Jammil e uma Noites

19h45 – Largadinho (sem cordas): Guga Meyra

21h00 – Trio Independente Baby do Brasil

22h15 – Banda Malê Debalê

23h00 – Bloco Pipocão

TERÇA-FEIRA (13/2)

16h00 – Camaleão: Bell Marques

16h30 – Largadinho: Claudia Leitte

17h00 – Trio Independente Alok

18h15 – A Mulherada (sem cordas): Banda A Mulherada

18h45 – Projeto Especial Chiclete: Chiclete com Banana

19h30 – Trio Independente Pabllo Vittar

20h00 – Trio Independente Gilmelândia

21h30 – Armandinho, Dodô e Osmar

22h00 – Arrastão da Meia-Noite: Carlinhos Brown e convidados

CIRCUITO OSMAR (CAMPO GRANDE)

QUINTA-FEIRA (8/2)

17h30 – Projeto Especial A Mulherada: Banda A Mulherada

18h00 – Trio Independente Léo Santana

18h15 – Trio Independente Harmonia do Samba

19h30 – Bloco Da Capoeira: Tonho Matéria

21h00 – Proibido Proibir: Fuzukda e convidados

22h00 – Samba & Folia

22h30 – Banda Quero Ver O Momo

23h30 – Trio Independente É o Tchan

SEXTA-FEIRA (9/2)

17h00 – Trio Independente Ricardo Chaves

18h30 – Polimania: Babado Novo

19h00 – Me Deixe À Vontade: Sarajane

21h00 – Reduto Do Samba: Harmonia do Samba

22h15 – Alvorada: Bambeia e convidados

23h15 – Olodum

00h15 – Grupo Cortejo Afro

00h45 – Banda Os Negões

01h45 – Bloco Mangolê

SÁBADO (10/2)

12h30 – Pipoca do Algodão Doce: Carla Perez

12h45 – Banda Didá

15h00 – As Muquiranas: Parangolé

16h00 – Bloco Baby Léguas (sem cordas)

16h45 – Armandinho, Dodô e Osmar

19h15 – Vem Sambar: Grupo Vou pro Sereno e Fora da Mídia

21h15 – É Com Esse Que Eu Vou: Sander Ribeiro

22h00 – Ylê Aiyê: Band’Aiyê

23h00 – Bloco Mangolê

DOMINGO (11/2)

10h30 – Pipoca do Algodão Doce: Carla Perez

11h45 – Pierrot de Plataforma: Grupo de Pierrots

13h00 – Projeto Especial Pipoca de Saulo: Saulo Fernandes

13h15 – Projeto Especial Pipoca do Eva: Banda Eva

14h00 – Inter: Psirico

14h30 – Trio Independente Claudia Leitte

15h30 – Trio Independente Aviões do Forró

18h15 – Banda Os Negões

19h45 – Banda Alabê

SEGUNDA-FEIRA (12/2)

11h00 – Didá: Banda Didá

12h00 – Celebração na Palma da Mão

14h30 – Projeto Especial Sarajane

15h45 – Projeto Especial Igor Kannario

17h00 – Projeto Especial Respeite as Minas: Larissa Luz convida Karina Buhr e Pitty

17h15 – Trio Independente Léo Santana

18h30 – Ylê Aiyê: Band’Aiyê

20h15 – Banda Mundo Negro

21h45 – Banda Ijexá da Bahia

22h15 – Banda com Todo Gás

22h45 – Trio Independente Hiago Danadinho

TERÇA-FEIRA (13/2)

11h30 – Vamos Nessa: Samba do Pretinho e Gringo do Samba

12h30 – Projeto Especial Olodum (sem cordas)

14h30 – Trio Independente Daniela Mercury

16h00 – Trio Independente Harmonia do Samba

16h30 – Multitrio: Baiana System

19h00 – Trio Independente É o Tchan

19h15 – Trio Independente Attoxxa

20h00 – Banda Filhos do Congo

20h30 – Ylê Aiyê: Band’Aiyê