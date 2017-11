Agora quem usa iPhone também pode mandar áudios sem ficar segurando a tela! A novidade faz parte da mais nova atualização do app, disponibilizada nessa segunda-feira (27).

Meses atrás, isso já havia se tornado possível para os usuários de smartphones com sistema Android, mas de maneira diferente. Enquanto no Android é preciso clicar numa série de ícones para ativar o áudio sem a necessidade de ficar segurando a tela, no iOS isso pode ser feito de maneira bem mais simples.

Basta pressionar o ícone de microfone normalmente e, logo em seguida, um cadeado irá aparecer na tela. Aí é só deslizar o dedo para cima e ativar o “bloqueio” da gravação. Depois disso, basta clicar no aviãozinho de papel para mandar o áudio. Caso queira desistir do envio, pressione “Cancelar”. Fim!

Outra vantagem é que, dessa forma, você pode dar um scroll na conversa enquanto grava o áudio. Mas atenção: não é possível abrir imagens, nem sair do app enquanto a gravação está sendo feita.