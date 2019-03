Avon lança hit de Carnaval contra assédio em parceria com blocos femininos

Glitter? Roupa colorida? Bloquinhos? É isso que queremos para o Carnaval também, mas mais do que muita curtição, o respeito com as minas é o que mais importa.

Pensando nisso, a gigante de cosméticos Avon se juntou com a rapper Rosa Luz e com os blocos Siga Bem Caminhoneira (SP), Pagu (SP), Vaca Profana (PE), Toco-Xona (RJ) e Mulheres Rodadas (RJ) para lançar a música “O Carnaval que Elas Querem”.

Com melodia e letra feitas para grudar na mente de todo mundo, a produção é um protesto contra o assédio que ocorre no Carnaval, e fala principalmente sobre a falta de respeito de alguns homens na hora de aceitar que ‘não é não’.

“Nesse Carnaval eu quero ser quem eu quiser. Liberdade para os corpos, só não vale desrespeito se vestindo de mulher […] Quero ser mais respeitada independente da roupa que eu usar, de como eu quiser dançar, qual batom eu vou usar”, diz um trechinho do hit.

Atenção especial e aplausos para Rosa, já que a letra da música, além de tudo, inclui diferentes tipos de mulheres – cis, trans e lésbicas, por exemplo.

Vem ver e se joga, girl: