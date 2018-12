Best Nine 2018: como selecionar suas 9 fotos mais curtidas do Instagram

Desde 2015 – ano em que foi lançado – que o Best Nine do Instagram vira mania em dezembro. O aplicativo seleciona as suas nove fotos mais curtidas do ano e cria uma montagem fofa, pronta para ser compartilhada nas redes sociais.

O que nem todo mundo sabe é como fazer essa montagem no Best Nine.

Olha o Best Nine 2018 do @MdeMulher – Copa do Mundo, casamento real, famílias fofas, GRL PWR… foi um bom ano! Olha o Best Nine 2018 do @MdeMulher – Copa do Mundo, casamento real, famílias fofas, GRL PWR… foi um bom ano!

Mas não tem problema, a gente explica para você. Para começar, é bom saber que, diferentemente do Spotify, por exemplo, que monta a própria retrospectiva chamada Spotify Wrapped, o Best Nine, ou Top Nine, é feito por outros aplicativos que não são do Instagram.

Pois bem. Então para fazer o seu Best Nine 2018 basta instalar o aplicativo Top Nine for Instagram para iOS (iPhone e iPad) ou para Android.

Uma vez no aplicativo, é só informar seu nome de usuário no Instagram, e ele vai gerar a montagem para você. Salve na pasta de fotos e publique onde quiser.

