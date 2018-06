Bolão da Copa: nossos palpites para a partida entre Brasil x Costa Rica

Você também errou o Bolão porque apostou que a Seleção Brasileira venceria a Suíça na primeira rodada da Copa do Mundo? Está tudo bem, amiga. Nem sempre os nossos poderes de adivinhação funcionam. Não temos como negar que a expectativa para a estreia na Copa era alta e a gente queria mesmo a vitória. Mas, agora, já sabe, né? Segue o jogo!

Então, vamos deixar o passado (leia-se empate) de lado e ficar atentas no próximo desafio do Brasil na fase de grupos, que acontece na sexta-feira (22), às 9h: Brasil x Costa Rica. Para nos ajudar e contar o que podemos esperar desta partida, entram em campo no MdeMulher as jogadoras da Seleção Brasileira de Futebol Feminino, Aline Reis e Andressinha e a repórter da Fox Sports, Caroline Patatt. Bola pra frente, girls!

Nosso palpite para o placar de Brasil x Costa Rica

Perguntamos para as nossas craques qual vai ser o placar da partida contra a Costa Rica. E olha, se depender das três, podemos ficar confiantes que vamos comemorar bastante na manhã de sexta. Caroline continua firme e forte no placar que apostou para a estreia do Brasil: 2 a 0. Aline também acredita que o Brasil vai sacudir a rede da Costa Rica pelo menos 2 vezes. A meia Andressinha acredita que oi Brasil enfrentará dificuldades, mas vencerá por 2 a 1. Vai, Canarinho Pistola!

–

Como não repetir os mesmos erros do último jogo?

Não foi só o placar final da última partida que decepcionou muita gente. A forma como o Brasil jogou e o desempenho dos jogadores também gerou críticas. OK, mas o que precisa ser melhorado para conseguir a vitória? A aposta da Caroline é no jogo coletivo. “Jogadores talentosos, como o Neymar, precisam jogar para o grupo, não prender tanto a bola. Precisam usar mais a velocidade”. E, claro, lembrar que a Copa do Mundo é uma competição forte e equilibrada “Não podemos nunca imaginar que o adversário vai facilitar. Nessa Copa, já vimos resultados surpreendentes e percebemos que não tem essa história de time bobo”, completa a repórter.

O Alisson foi o único brasileiro que acertou o bolão. pic.twitter.com/G1MBNyh1Tk — Carter (@essediafoilouco) June 17, 2018

Como o Brasil chega para esta segunda partida?

Será que o psicológico vai pesar mais no jogo? Como toda torcedora, a goleira Aline permanece otimista e acha que o Brasil não vai se deixar abalar “Com certeza o Brasil vai chegar com tudo, ainda mais depois do resultado do primeiro jogo. Eu acredito que os jogadores estejam motivados, não só a ganhar o jogo, mas também a mostrar um futebol mais convincente a todo Brasil”.

A companheira de seleção, Andressinha, concorda e ainda ressalta que a seleção brasileira está no caminho certo “O Brasil tem que seguir nessa linha. Hoje, com o Tite, a seleção já tem um padrão de jogo bem definido; os atletas sabem o que devem fazer. Eu acho que tem que acreditar no trabalho e seguir no caminho. Eu tenho certeza que as coisas vão começar a dar certo e o Brasil vai acabar passando de fase”.

E a Costa Rica, vai dificultar muito?

Esta é a terceira vez que a equipe dos ticos, como são conhecidos os costa-riquenhos, enfrenta nossa Seleção em uma edição do Mundial. O Brasil saiu vencedor nos dois jogos enfrentados. Mas o país centro-americano não é mole, não, tá! A defesa dos bonitos pode dar trabalho “A Costa Rica tem uma boa defesa e um goleiro top de linha – o Keylor Navas do Real Madrid, e isso já lhe rendeu uma excelente campanha na Copa do Mundo aqui no Brasil. Então, pode ser que não seja tão fácil furar a defesa deles assim”, ressalta Aline.

A meia Andressinha também alerta para os jogadores brasileiros tomarem cuidado com a defesa e possíveis contra-ataques “Eu acredito que a Costa Rica vai se defender com tudo, na verdade, todas as equipes que vão jogar contra o Brasil vão tentar fazer uma marcação muito forte, porque se deixar a seleção brasileira jogar, eles vão começar a deitar e rolar. Mas eu acredito que a Costa Rica tem jogadores melhores tecnicamente que a Suíça.Tenha que tomar cuidado com os contra-ataques, porque eles podem dar mais perigo”.

–

Renovada a confiança, meninas? Agora a gente tem mais motivos para acordar cedo na sexta-feira (22) e assistir ao jogão que a equipe do canarinho pistola vai fazer na Rússia. O meu Hexa tá vivo, sim! Pode vir, Costa Rica!

Veja a provável escalação da Seleção Brasileira contra a Costa Rica