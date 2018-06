Bolão da Copa: o que esperar do jogo Brasil x Suíça na Copa do Mundo 2018

Já é Copa do Mundo! Depois de muita espera, na última quinta-feira (14), o maior evento esportivo do mundo começou na Rússia. Em poucos dias já teve abertura animada, jogo emocionante, gol bonito e muita torcida. Estamos adorando, mas o que a gente quer mesmo é, finalmente, ver a nossa Seleção Brasileira em campo. Ah, é claro, gritar logo o “HEXA!” que tá engasgado desde o último Mundial, quando a gente passou aquele nervoso contra a Alemanha (desculpa fazer você lembrar disso).

O primeiro passo rumo a taça é o jogo contra a Suíça, neste domingo (17), às 15h de Brasília, em Rostov, pela primeira fase de grupos. A internet já está cheia de memes, os bolões das empresas estão a mil e tem muita gente com a expectativa lá em cima. Mas será que o Brasil é o favorito? Como vai ser o jogo? As minas vão falar! Convocamos a goleira da Seleção Brasileira de Futebol Feminino Aline Reis, a jogadora do time feminino do Barcelona Andressa Alves, e a repórter da Fox Sports Caroline Patatt para contarem o que esperam desse primeiro jogo. Vem ver!

–

O Brasil vai chegar com tudo?

A goleira Aline Reis está muito confiante no desempenho do Brasil nessa Copa, mas, por experiência própria, garante que toda estreia é difícil, e deixar o nervosismo no banco de reservas é uma tarefa nada fácil, viu? “Mesmo tratando-se do nível das seleções, que reúnem os melhores jogadores do mundo, ainda existe essa ansiedade e friozinho na barriga do primeiro jogo”, explica. “Mas acredito que o Brasil não vai desapontar, todas as Copas que eu assisti sempre estreou de forma favorável, com vitória”, completa a jogadora.

A meia Andressa Alves concorda com a companheira de seleção: acha que o Brasil entra com o pé direito e já arrisca uma estratégia do time: “O Brasil vai se impor contra a Suíça, fazendo um jogo ofensivo e marcando em cima para logo no começo conseguir um gol e dar tranquilidade”. Se já estamos ansiosas aqui, imagine um jogador dentro de campo representando milhões de torcedores?

–

E do time da Suíça, o que podemos esperar?

Caroline Patatt já alerta que o time da Suíça é o mais preparado entre os três primeiros rivais que o Brasil enfrentará. A repórter acredita que a Seleção do canarinho pistola pode encontrar uma Suíça mais fechada e, assim, obrigar o Brasil de Tite a se abrir mais “Trabalhando na defesa, a Suíça pode tentar aproveitar a saída nos contra-ataques, porque eles têm jogadores muito hábeis neste aspecto”. Mas como faz para chegar no gol, então? “Um pouco de velocidade dos jogadores brasileiros para poder quebrar essa marcação e garantir uma vitória”, responde a repórter.

–

A jogadora Aline não pensa muito diferente, não. Ela acredita que a Suíça vai entrar em campo mais defensiva, mas ressalta que a seleção europeia mostrou algumas mudanças táticas recentemente “A Suíça já é conhecida por isso, por ter um jogo defensivo muito forte e jogar no contra-ataque. Embora, nos jogos das eliminatórias, os suíços tentaram mudar essa característica, atacando mais e mantendo a bola nos pés por mais tempo durante os jogos. Mas acredito que com o Brasil eles voltarão para a defesa e talvez a jogar pelo contra-ataque ou com bolas paradas, que ultimamente tem decidido muitos jogos. Um escanteio ou uma falta podem mudar o jogo”, explica.

Temos uma carta na manga para esse jogo?

Pelo que parece o jogo não vai ser tão moleza assim para o Brasil, explica a jogadora Aline “Eu acredito que poucos jogos vão ser tão desequilibrados, porque o futebol tem evoluído muito e as seleções cada vez mais têm uma consciência tática muito boa, uma organização defensiva e um físico bom”. Assim, é preciso um diferencial. Mas qual? Juliana e Aline apontam o individual como uma peça-chave para sair na frente na partida “Na capacidade técnica dos jogadores, eu acredito que o Brasil seja muito superior do que a Suíça, jogadores como Neymar vão fazer a diferença”. Entra aqui também Gabriel Jesus e Philippe Coutinho que têm feito bonito nos gramados.

–

A jornalista Caroline também vê o modo como o técnico Tite lida com os seus jogadores como um destaque para a seleção “Essa maneira de trabalhar o psicológico da equipe dá a confiança necessária, deixando o grupo à vontade para poder realizar aquilo que, em tese, todos eles têm a capacidade para fazer”. E os elogios ao treinador não pararam por aí: “O Tite conseguiu mudar a cara da Seleção Brasileira. Tornou o futebol brasileiro munido não apenas de talento de belas individualidades, mas com um coletivo muito forte. Transformou a Seleção Brasileira em um time com uma identidade; um jeito de jogar. Independentemente de quem entra em campo, as maneiras das peças atuarem é a mesma”.

Agora, me fala: como não vamos ficar confiantes desse jeito? Pode vir, taça!

E quem vai entrar em campo, afinal?

Bom, mas será que você sabe quais jogadores vão defender a gente lá na Rússia? O técnico Tite deve repetir a mesma escalação do último amistoso contra a Áustria, quando o Brasil venceu o rival por 3 a 0. Então, vamos te apresentar de uma maneira bem brasileira os nossos heróis: com memes!

1. Gabriel Jesus zoom_out_map 1 /11 O atacante Gabriel Jesus não poupa os créditos do celular para dar aquela cutucada em quem cuida da vida dele. (Reprodução/Whatsapp)

2. Willian zoom_out_map 2 /11 Toca aqui, Willian! O ponta-direita da Seleção tá na mesma vibe que a gente. Pode vir, Hexa! (Reprodução/Whatsapp)

3. Danilo zoom_out_map 3 /11 O lateral-direito Danilo sabe bem da dor que é acidentalmente curtir as fotos do crush. Força, guerreiro! (Reprodução/Whatsapp)

4. Casemiro zoom_out_map 4 /11 O volante Casemiro sabe bem como chegar no contatinho com jeitinho. (Reprodução/Whatsapp)

5. Miranda zoom_out_map 5 /11 O zagueiro Miranda deixou bem claro aqui as suas intenções. Colabora, @! (Reprodução/Whatsapp)

6. Paulinho zoom_out_map 6 /11 O volante Paulinho já mandou o recado para os jogadores que simularem faltas dentro de campo. (Reprodução/Whatsapp)

7. Philippe Coutinho zoom_out_map 7 /11 O meia, ponta-esquerda e gatinho Philippe Coutinho (até rimou) não tem paciência pra quem tá começando. (Reprodução/Whatsapp)

8. Thiago Silva zoom_out_map 8 /11 Parece que o zagueiro Thiago Silva é mesmo fã da Valesca Popozuda. Será? (Reprodução/Whatsapp)

9. Neymar zoom_out_map 9 /11 Que isso, Neymar? O atacante é um dos grandes nomes desta Copa e promete fazer bonito. Será que rola homenagem para a Bruna Marquezine quando ele marcar um gol na Rússia? ❤ (Reprodução/Whatsapp)

10. Marcelo zoom_out_map 10 /11 Ao que tudo indica, o lateral-esquerdo Marcelo está confiante e não tá nem um pouco preocupado com os times que vai enfrentar. (Reprodução/Whatsapp)

11. Allison zoom_out_map 11/11 O goleiro Allison está pronto para defender a gente de qualquer ousadia suíça de chegar na trave. (Reprodução/Whatsapp)

Vamos ao que interessa: O Bolão do MdM

É, amigas do MdeMulher, chegou o momento tão esperado. Se o pé-frio do Mick Jagger não resolver vestir a camisa amarela da nossa Seleção, o Brasil vai se sair bem desse primeiro duelo, pelo menos é o que dizem as nossas entrevistadas (e o que a gente espera também). Fizemos um bolão por aqui e, por unanimidade, Aline, Andressa e Caroline acreditam que o Brasil irá vencer a Suíça por 2 a 0. Que isso, meninas, vocês combinaram? Mais que amigas, friends.

E você? Qual a sua aposta para a estreia da nossa seleção na Rússia? Aqui a gente já é Hexa!