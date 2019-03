Bolsonaro vira Trending Topic do Twitter após publicação obscena

Após publicar um vídeo com conteúdo obsceno em seu Twitter na terça-feira (5), o presidente Jair Bolsonaro passou a ocupar as primeiras posições dos Trending Topics do Twitter.

Na manhã de hoje, as hashtags mais populares eram relacionadas ao caso, sendo que as duas primeiras eram de opositores e apoiadores do presidente: #ImpeachmentBolsonaro e #BolsonaroTemRazao.

O tweet levantou um debate sobre a postura do presidente e um pedido de impeachment foi abraçado pelos internautas e apoiado por celebridades e jornalistas que alegam que o ato é incompatível com a posição e o decoro do cargo que ele ocupa.

O vídeo mostra homens dançando no teto de um ponto de táxi, até que um deles coloca o dedo no próprio ânus e outro rapaz urina na cabeça dele. No local, está passando um bloco de Carnaval paulistano. Na legenda, o presidente critica a festa e diz que “é isto que têm virado muitos blocos de rua no carnaval brasileiro”.

Não me sinto confortável em mostrar, mas temos que expor a verdade para a população ter conhecimento e sempre tomar suas prioridades. É isto que tem virado muitos blocos de rua no carnaval brasileiro. Comentem e tirem suas conslusões: pic.twitter.com/u0qbPu9sie — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) March 5, 2019

O conteúdo estava sendo exibido automaticamente a quem acessasse a conta de Jair Bolsonaro, porém algumas horas depois, a visualização passou a ser restrita com aviso de material sensível.