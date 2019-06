Brasil perde de 3×2 para a Austrália na Copa do Mundo Feminina

O Brasil perdeu para a Austrália nessa quinta-feira (13), na Copa do Mundo de Futebol Feminino. O placar acabou em 3×2, e as australianas venceram de virada. Esse foi o segundo jogo das brasileiras na França.

Nossas jogadoras abriram o placar da partida. Aos 27 minutos, Marta cobrou um pênalti e marcou seu primeiro gol na Copa 2019. Pouco depois, aos 38 minutos, Cristiane deixou o placar em 2×0.

Só que as adversárias reagiram e, antes do intervalo, marcaram um gol. Caitlin Foord balançou a rede aos 46 minutos, nos acréscimos.

Aí, no segundo tempo, as australianas passaram a dominar a partida. Empataram aos 58 minutos, com um gol de Chloe Logarzo. O terceiro ponto da Austrália veio logo depois, aos 66 minutos. O gol foi contra, marcado por Mônica.

A partida terminou em 3×2 e o próximo jogo do Brasil será contra a Itália, no dia 18. Por enquanto, Brasil, Austrália e Itália estão empatados na pontuação da fase de grupos, pois todas essas Seleções saíram vitoriosas de alguma partida. O grupo C também é composto pela Jamaica, que não ganhou nenhum jogo ainda.