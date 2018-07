Eeeeeita! Talvez só mesmo essa palavra dê conta de resumir o sentimento dos brasileiros ao ver o jogo Bélgica x Japão, que rolou depois de Brasil x México nessa segunda-feira (2). Estávamos torcendo pelo Japão, claro, afinal eles são considerados mais fracos do que os belgas e dessa partida sairia o próximo adversário da nossa Seleção.

Os japoneses entraram para as oitavas de final nos detalhes, literalmente. Só se classificaram por causa dos números de cartão amarelo, que foi inferior aos somados pela Nigéria. Já os belgas chegaram na segunda fase invictos, ganhando até da poderosa Inglaterra.

E os japoneses estavam carimbando a passagem para as quartas de final, abrindo o placar no segundo tempo e fazendo 2×0 na sequência. Só que a Bélgica reagiu de uma maneiro MUITO impressionante, fazendo três gols um atrás do outro, o último deles nos acréscimos. Inacreditável define!

Aí não precisa nem dizer que as perninhas do Brasil inteiro estão tremendo até agora, né? Os Belgas não só se classificaram como também protagonizaram a virada mais surpreendente da Copa do Mundo 2018. E o jogo de sexta-feira (6) tem tudo para ser sofridíssimo.

Confira aqui as melhores reações dos brasileiros ao jogo Bélgica x Japão.

Ninguém nem tentou disfarçar. Tá todo mundo com muito medo!

gente eu to com medo e vcs???

bandeira da alemanha / bandeira da bélgica #BELJPN pic.twitter.com/MPLUDbHTFU — vem hexa 🇧🇷 (@sandryyyyyyyy) July 2, 2018

Aí você lembra que o próximo adversário do Brasil na copa é chamado de Diabo Vermelho… #BRAMEX #BELJPN #Copa2018 pic.twitter.com/bnP0C6sHci — Max o quê? (@maxoq97) July 2, 2018

A comemoração da vitória sobre o México deu lugar à preocupação

#BELJPN Neymar relax boy Lukaku is coming for u 😂😂😂 pic.twitter.com/OFroVcNhf5 — SYAH Gumede (@Syabong43889837) July 2, 2018

Porque a gente se iludiu REAL no jogo entre Bélgica e Japão. Fomos do ao em poucos minutos

Japão 2 X 0 // Belgica empatou, virou e ganhou. #BELJPN pic.twitter.com/cQokEQQvtU — 🇧🇷 PISTOLETS 🐥 (@mendeslets) July 2, 2018

#BRAMEX #BELJPN Brasil pensando que ia pegar o Japão nas Quartas de final… pic.twitter.com/CMnAp0hLwz — Max o quê? (@maxoq97) July 2, 2018

E também ficamos com muita dó do Japão, que jogou cheio de raça e elegância

#BELJPN Minha vontade é de colocar todos os jogadores do Japão dentro de um potinho e proteger eles jogaram MT bem pic.twitter.com/W71JexLvep — Oh amor da minha vida Sehun 🇧🇷 (@_jessi_Marin) July 2, 2018

caralho… nos últimos segundos dos acréscimos, bicho

Japão sweetie, I'm so sorry#BELJPN pic.twitter.com/ppaWQPKTlB — gayb 🇧🇷| shoot me (@HiiGOT7) July 2, 2018

Força japoneses! Não desanimem!

Terão outras copas, vcs jogaram muito bem!

Compartilha para que eles possam ver!#BELJPN #JPN #BEL pic.twitter.com/zvpF8HQ4Ak — Pedro Gomes (@pedrogomes2jr) July 2, 2018

#BELJPN Eu torci pro Japão, mas não foi porque eu queria um adversário "fácil" no próximo jogo do Brasil, é só simpatia mesmo. pic.twitter.com/XGeSnoh3IZ — Marla (@marla_malu) July 2, 2018

O resultado desse jogo só não foi mais triste que isso:#BELJPN #Copa2018 pic.twitter.com/cLRbDXnsEe — 100% RUMO AO HEXA (@ciiiix) July 2, 2018

E eles foram incríveis até o final

O time inteiro do Japão reverenciando a torcida no final do jogo #BELJPN pic.twitter.com/tRP4Nr3WiG — Lena 🇧🇷 (@luvwaverly) July 2, 2018

Essa cena da seleção japonesa chorando e agradecendo os torcedores#BELJPN pic.twitter.com/2xYXJqYpFU — giulis (@thegoodsidrHEXA) July 2, 2018

Mas como explicar essa reviravolta?

Achei uma desculpa boa pra essa derrota do Japão pra Bélgica. #BELJPN pic.twitter.com/X1yDxrhxuc — Rossini Luz (@RossiniLuz) July 2, 2018

Em meio à tristeza e à preocupação, o brasileiro também tem tempo de desenterrar antigos memes

E tem muita gente apostando que a nossa Seleção vai vingar os japoneses. Pra cima deles, Brasiiiiil!

Minha seleção vai vingar essa covardia belga. Te cuida Bélgica! #BELJPN pic.twitter.com/IotnTHWMHO — 🐜🌸✨ (@Bbb26304283) July 2, 2018

Brasil te ama, Japão 🇯🇵🇧🇷💓 Vamos vingar vocês! #BELJPN pic.twitter.com/fqWpBf9fUs — amanda stan firmino 🇧🇷 (@uttemins) July 2, 2018

Porque a esperança no Hexa – e nos refri – é a última que morre