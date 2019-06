Brasil vence a Jamaica por 3×0 no 1º jogo na Copa do Mundo Feminina

É show em campo que você quer, @? Então relaxa, porque tem! Neste domingo (9), a seleção brasileira estreou na Copa do Mundo de Futebol Feminina 2019 e já começou com o pé direito. O time venceu a partida com três gols contra a Jamaica e todos da mesma artilheira: Cristiane.

Aos 15 minutos do primeiro tempo, a jogadora cabeceou a bola com grande estilo para o lado direito da rede e ela entrou, abrindo o placar: 1 a 0 para o Brasil. O saldo de gols permaneceu assim até o segundo tempo do jogo quando Cristiane chegou pela lateral com um cruzamento rasteiro de Andressa Alves e fez mais um.

Só que se engana quem pensa que a artilheira brasileira parou por aí. Antes de ser substituída na partida para descansar, ela cobrou uma falta e marcou o terceiro gol a favor do Brasil. Resultado: 3 a 0 para a seleção que não ganhava uma partida há nove jogos.

Outro nome de destaque da partida foi a goleira Bárbara. Com postura de capitã, ela chamava a atenção das parceiras de time e, claro, fazia defesas espetaculares. O que também fez os olhos do público brilharem sobre a jogadora foi a confiança de sair para pegar bolas que estavam bem perto de serem atacadas pelas jamaicanas.

Do outro lado da defesa, uma figura também precisa ser citada: Sydney Schneider. A goleira da seleção jamaicana tem apenas 19 anos, mas já mostrou bastante experiência em campo. Mesmo com os três gols feitos pelo Brasil, foi possível vê-la fazendo defesas de categoria. Ela, por exemplo, pegou o pênalti batido por Andressa.

O próximo jogo da seleção brasileira é contra a Austrália, no dia 13, às 13h no horário de Brasília.