Brasil x Bélgica: nossos palpites para o bolão da Copa do Mundo

Que jogo foi aquele contra o México nas oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia, meus amigos? Teve gols bonitos, torcedor misterioso (deu um pouco de medo), pisão maldoso no nosso menino Ney, bronca da Bruna Marquezine no jogador mexicano que machucou o boy injustiçado e muito, mas muito sofrimento para a torcida brasileira. Vão com calma, meninos, assim a gente não aguenta…

Achou que fosse ficar menos difícil contra a Bélgica? Achou errado, bb! Os belgas tiveram uma campanha invejável até agora, vencendo todas as partidas. E teve até virada inacreditável no segundo tempo contra o Japão nas oitavas. Já viu que não dá para bobear com eles, né? Por isso convocamos nosso time poderoso para nos ajudar a entender o que vem pela frente. Escalamos Caroline Patatt, repórter do Fox Sports, a goleira Aline Reis e a assistente técnica Beatriz Vaz da Seleção Brasileira de Futebol Feminino. Vai, Brasil!

Bolão: Afinal, quanto vai ser o jogo?

Sem mais delongas, a gente quer saber é de números, de placar. Não foi um consenso e tampouco dá para prever o que a equipe europeia fará em campo, visto o último jogo deles, né? Mas fé no Pai, que o Neymar não cai!

A jornalista Caroline Patatt aposta em um 3 a 2 sofrido para o Brasil avançar. A jogadora Aline Reis acha que os belgas vão comemorar apenas uma vez no gol do Allison, mas vão perder de 3 a 1. Já Beatriz Vaz nem sequer deu uma chance para os nossos adversários e mandou um 2 a 0.

É melhor o Tite correr para preparar nossos garotos para esse jogo que vai fazer a gente roer as unhas.

Como foi o desempenho das duas equipes até aqui?

Apesar de alguns pequenos deslizes, os dois times mandaram muito bem na fase de grupos e nas oitavas. E não é à toa que chegaram até aqui, não! A equipe Belga, que conta com jogadores importantes de grandes times da Premier League, fez a melhor campanha da primeira fase, com três vitórias e 100% de aproveitamento.

Mas, calma, nada de pânico. A Seleção Brasileira também chega com moral para as quartas de final, garante Aline: “A campanha do Brasil nessa Copa do Mundo até agora é o sonho de qualquer treinador de futebol. Polêmica essa afirmação, né? Mas é porque o Brasil sempre melhorou a cada partida e isso é extremamente importante em uma competição como a Copa do Mundo. Ele está indo na direção certa e crescendo sempre, acredito que jogará ainda melhor no próximo jogo”. Boa, Tite!

A Bélgica chega com tudo nas quartas?

O último jogo da seleção belga gerou algumas dúvidas. Será que eles chegam abalados pelo susto que tomaram com os dois gols e toda a pressão japonesa, ou mais confiantes por terem virado o jogo? Beatriz explica o que aconteceu. “A Bélgica sofreu muito com o Japão, por causa da posse de bola e da imposição japonesa. Então tomou os dois gols de longa distância, porque não conseguiu uma boa compactação, suficiente para impedir com que esses tiros diretos pudessem não ser realizados”.

Ela ainda alerta: “Apesar de algumas fragilidades na parte defensiva, a Bélgica vem com um jogo vertical e agressivo, que consegue trazer perigo para a equipe adversária o tempo todo”.

É preciso preparar o coração para a próxima partida?

SIM! A resposta foi unânime entre o nosso time de comentaristas. Preparem-se, porque não vai ser moleza. Caroline acredita que os dois times chegam bem e não dá para definir um favorito. “Por mais que eu esteja torcendo para o Brasil, não tem favorito. Vai ser um jogo muito equilibrado e movimentado”.

Mas, então, como a nossa seleção vai conseguir a tão sonhada classificação para a semifinal? A jornalista deu um conselho para a equipe de Tite: “O Brasil tem que jogar como sabe jogar, sem tentar algo diferente. Devemos apostar no nosso sistema defensivo forte, jogar de uma maneira mais compacta, esperando um pouco o time da Bélgica, que tem por característica sair muito, facilitando o nosso contra-ataque”. Anotado?

Para nos deixar ainda mais ansiosas, Patatt completa: “Se as duas equipes jogarem como se imagina, fazendo uso das suas principais qualidades, tem tudo pra ser um jogão. Aguenta, !