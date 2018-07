Brasil x México: vem ver os melhores memes das oitavas de final

E a Copa do Mundo 2018 continua com tudo na Rússia! Brasil x México foi a partida que deixou o país com o coração na mão nessa segunda-feira (2).

Depois de ver a eliminação de Alemanha, Argentina, Espanha e Portugal o país inteiro começou a gritar “VEM HEXA” com ainda mais força. O fato de que o México entrou pras oitavas de uma forma bem inusitada – com o 2×0 da Coreia do Sul sobre a Alemanha – também foi um fator para manter acesa a chama da esperança em nossos corações.

Mesmo assim, a sofrência esteve presente no jogo Brasil x México – os memes também, obviamente. Confira aqui os melhores que a gente achou pelo Twitter.

Já estava rolando aquela preocupação desde o momento em que soubemos que o Brasil pegaria o México na oitavas…

i gente agora lascou pic.twitter.com/WOtylaPrsr — raja (@rajaviewer) June 27, 2018

Aí veio a notícia de que o juiz seria um dos que estava analisando o VAR no jogo Brasil x Suíça. Naquela partida ele não marcou uma falta cometida em Miranda, lance que poderia anular o gol da Suíça

Eu quando lembro quem vai ser o juiz desse jogo do Brasil pic.twitter.com/A48LmPxlbV — thiago 🇧🇷 (@euthiagof) July 2, 2018

Mas a esperança não morre para o torcedor brasileiro

Hoje tem Brasil e eu to só a Ludmilla VAI BRASIL #BRAMEX pic.twitter.com/qMXTltXnTU — the light is coming 🇧🇷 (@semrregras) July 2, 2018

E esse pedido aqui foi unânime:

VAMOS BRASIL ACABA COM ELES FAÇAM GOLS NO PRIMEIRO TEMPO PRA EU NAO MORRER #BRAMEX pic.twitter.com/ChmSspft0K — thay com h de HEXA SÓ VEM HEXAAAAA 🇧🇷 (@drunkniall0ser) July 2, 2018

um gol brasil por favor pic.twitter.com/lNA8zwqIls — victor oliveira (@victoroliveira) July 2, 2018

Uma nação e um só sentimento:

EU QUEROOOOO O HEXA

E NÃO MINHAS LÁGRIMAS ESCORRENDO DE TRISTEZA

QUERO SÓ DE ALEGRIA!!!! 🙏VAMOS BRASIL 🇧🇷💚💛💙 pic.twitter.com/jcpn3vIhxX — helen (@HelenXimenes) July 2, 2018

“Um Só Sentimento – Parte 2”

o hexa eu não sei mas um infarto o brasil vai me dar certeza — matheus (@whomath) July 2, 2018

Foi tenso!

PASSOU

PASSOU

PASSOU UM AVIÃO

E NELE RAVA ESCRITO QUE O BRASIL É CAMPEÃO pic.twitter.com/YDYAvx5NER — storm b(ecky)reaker 🇧🇷 (@Slaysbbeca) July 2, 2018

Porque a gente ama Chaves, ama Chapolin, ama Paola Bracho, ama Tequila, ama guacamole e ama Frida Khalo, mas hoje é BRASIL!

Amo o México felizmente os príncipes da América latina mas infelizmente terei que torcer contra VAI BRASIL AAAAAAAA pic.twitter.com/dMG2S1Np46 — Crissss 🇧🇷 VEM HEXA (@mybaeaj) July 2, 2018

O MÉXICO TEM A OBRIGAÇÃO DE DEIXAR O BRASIL FAZER UM GOL POR TODAS AS VEZES QUE O SBT REPRISOU AS NOVELAS — zuado 🇧🇷 (@hmzuado) July 2, 2018

os mexicanos vaiando o brasil, respeita nosso legado pic.twitter.com/WIu6vHyB5D — dan 🇧🇷 (@Danzits) July 2, 2018

E lá na arquibancada de Samara, esse torcedor aqui virou meme instantâneo

se o Brasil perder já sabemos quem vai nos vingar #BRAMEX pic.twitter.com/IEdUzBuocv — nê (@portillackles) July 2, 2018

eu acordando para torcer pelo Brasil pic.twitter.com/knMwI2adis — caralho eu to muito k-pop (@lactolaris) July 2, 2018

Mexicanos depois ver esse torcedor do Br#BRAMEX pic.twitter.com/hucXAQPbXS — SEUAROBA sz (@marcelo_kappes) July 2, 2018

Também no estádio, a torcida mexicana estava irritando bastante os brasileiros

A TORCIDA BRASILEIRA NÃO ESTÁ TORCENDO

EU TO EXAUSTA COM OS OLÉ'S

SE TIVER GOL DO MÉXICO

EU NÃO VOU AGUENTAR

ELES VÃO FICAR INSUPORTÁVEIS

QUEM PROVOCA AQUI SOMOS NÓS

AAAAAAAAAAAAAAAA

#BRAMEX pic.twitter.com/3oeJYLlSL6 — Paula 🇧🇷 (@reinhartpauline) July 2, 2018

E o gol não veio no primeiro tempo, então a galera começou a perder a paciência

Então Brasil é nesse nível que a gente quer#BRAMEX pic.twitter.com/gZck3s2H7H — Vitu (@viquituu) July 2, 2018

EU NÃO TÔ ENTENDENDO O BRASIL , CADÊ O MEU BRASIL COM ÓDIO E SANGUE NO OLHO #BRAMEX pic.twitter.com/fZT8sCal6w — geovenna 🇧🇷 (@standetails) July 2, 2018

Reage, Brasiiiiiiil, pelo amor!

BRASIL MOSTRA TUA FORÇA MOSTRA TEU ÓDIO #BRAMEX pic.twitter.com/XwB1DRE3v9 — Estela vem HEXA 🇧🇷 (@estela_priscila) July 2, 2018

MOSTRA O TEU ÓDIO BRASIL

AMARRA O JUIZ NA FOGUEIRA pic.twitter.com/PyV8RlRZfd — lihxo;; 🇧🇷 (@livia_rgl) July 2, 2018

A tensão era tanta que a galera tentou achar maneiras de se acalmar…

Manda mais magia que tá pouco!

oq vcs veem // o que eu vejo #BRAMEX pic.twitter.com/zck3xA9wMm — ana (@jeonoise) July 2, 2018

Nessas horas de sufoco, bem que o/a crush podia mandar uma mensagem marota, né?

Minha vida amorosa tá igual esse cara do México beijando a trave #BRAMEX #SaveShadowhunters pic.twitter.com/1UGNmDrF2u — SaveShadowhunters (@mandysmorr) July 2, 2018

Mas aí veio o primeiro gol. Pra cima deles, menino Ney!

NEYMAR FAZENDO A TORCIDA DO MEXICO FICAR QUIETA É DISSO QUE EU GOSTO MENINO NEY SEJA AFRONTOSO MESMO #BRAMEX pic.twitter.com/87JdcREPiK — bin 🇧🇷 (@exosbang) July 2, 2018

NÃO TOCA NO NOSSO NEY NÃO MEU FILHO!

e da proxima vez, va pisar na canela de sua avó #BRAMEX pic.twitter.com/dtxXp2Q7zN — Diogo 🇧🇷 (@bielhasuchinx) July 2, 2018

E o placar mirrado não fez o torcedor relaxar de fato. Faz mais um, Brasil!

E o segundo gol veio. Firmiiiiiiiiino é o nome dele!

O Ross da nossa Seleção fez o Brasil inteiro sorrir hoje!

Acaba, acaba, acaba logo!

NÃO PRECISA DE ACRÉSCIMO NÃO GENTE, BRASIL JÁ GANHOU #BRAMEX pic.twitter.com/n3mykA7Tpp — Hanna 🇧🇷 100% JESUS (@GabyLacrou) July 2, 2018

Estamos nas quartas, meu povo!

Procurando quem falou que o Brasil não ia passar do México #BRAMEX pic.twitter.com/VBEczGwfKG — Diego da 1D 🇧🇷 (@EsseDiegoLuiz) July 2, 2018

VEM QUARTAS VEM HEXA SÓ VEEEEEEEEM!