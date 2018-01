Este produto genial salva qualquer noiva que precisa fazer xixi

Mesmo se você nunca pensou em casar, não tem como negar: o vestido de noiva é uma das coisas mais bonitas de todas. E, dependendo do modelo dele, sempre fica aquela dúvida, “como a pessoa vai conseguir ir ao banheiro dentro disso?”

Na maioria das vezes, ela não consegue ir sozinha e sobra para as madrinhas, a mãe, a organizadora do evento – ou no desespero – qualquer pessoa que esteja na frente da noiva vai ter que ajudá-la. Pensando exatamente na dificuldade que existe nesses momentos, a americana Heather Stenlake criou um baita aliado, o “Bridal Buddy“.

Ele funciona como um saco para guardar o vestido, já que possui um elástico que atua como uma espécie de alavanca para guardar toda a saia do vestido.

Quando for ao banheiro basta colocar toda a saia do vestido para frente, puxar o Bridal Buddy pela parte debaixo, onde tem o elástico, para cima até a altura do pescoço e colocar o vestido dentro dele. Depois, basta puxar o elástico que fica bem na altura do pescoço, para segurar o vestido e pronto. Você pode fazer o que precisar tranquilamente.

O resultado é esse:

Assista ao vídeo para entender

A criadora do produto trabalhou em uma loja de vestidos de festa e notou que todas as mulheres que entravam em um vestido maior se perguntavam como poderiam ir ao banheiro. Quando ficou desempregada lembrou do que tinha ouvido várias vezes e desenvolveu o protótipo e lançou um vídeo no Youtube para vender o seu produto. Com isso ela ganou o prêmio de “melhor produto” do Youtube em 2015.

O Bridal Buddy não é vendido em lojas físicas no Brasil, mas pode ser comprado na Amazon por 189 reais, ou na loja oficial online por pelo menos 170 reais, por contar com gastos para enviar o produto até o Brasil. Mesmo assim, não custa marcar aquela sua amiga costureira e pedir para ela fazer um para você, não é?