Por mais que a gente conheça nossa melhor amiga, encontrar o presente de Natal perfeito é sempre uma tarefa das mais difíceis. E é quase como escolher um filme na Netflix, você olha, olha, olha… e nada parece bom o suficiente. Felizmente, este ano, essa busca pode ser um pouquinho mais simples: o “Calendário Feminista Ilustrado 2018” é o mimo perfeito para sua best.

Com o tema “autocuidado”, o calendário criado pela ONG Think Olga é uma forma de promover a ampliação da consciência e do autoconhecimento e, principalmente, ele atua como um lembrete diário, um convite às mulheres a serem mais generosas consigo mesmas. Nada de imposições!

Feito por mulheres e para mulheres, ele é todo ilustrado por minas incríveis, cada mês um rabisco mais foda do que o outro. Entre as artistas convidadas, Camila Rosa, Raquel Thomé – ilustração, Deyse Carina Arts, Ellie Irineu, Nath Araújo, Fernanda Garcia, Criola, Lhaiza Morena, Beliza Buzollo, Etiene Pellizzari Spack, Dika Araújo, Laura Salaberry, Bianca Albino e Jéssica Albuquerque.

Em formato A5, as folhinhas podem ser penduradas ou apoiadas em mesas. Para quem curtiu, ele custa R$ 59,90 e pode ser encontrado na Casa Jardim Secreto, em São Paulo, o no site da Insecta Shoes. O valor arrecadado vai todo para o e seus projetos de empoderamento feminino como a campanha Chega De Fiu Fiu ou #PrimeiroAssédio. Ou seja: quando você compra, fortalece a si mesma e um monte de outras mulheres.

Pre-sen-tão.