Caminhada de Mulheres Lésbicas e Bissexuais de SP acontece nesse sábado

Ao longo de 15 anos, o sábado que antecede a Parada do Orgulho LGBT de São Paulo é marcado por um evento muito especial: a Caminhada de Mulheres Lésbicas e Bissexuais. E, seguindo a tradição, em 2018 ela vai rolar no próximo dia 2 de junho.

O evento é aberto a todo mundo, mas são apenas as mulheres lésbicas e bissexuais que têm voz no ato – o que é sempre bom frisar, né? Em 2018, o tema da Caminhada é “Somos Marielle: Contra a criminalização da pobreza, o genocídio e a intervenção militar”.

A concentração acontece às 14 horas, na Praça Oswaldo Cruz – que fica na Avenida Paulista, próxima ao shopping Pátio Paulista. Antes disso, a partir do meio-dia, a organização convida todas as minas a participarem da oficina de cartazes, que rola no mesmo local.

Em comemoração aos 15 anos da Caminhada, o trajeto do próximo sábado será o mesmo feito no primeiro ato – pela Avenida Paulista. Às 18 horas iniciam-se os shows que encerram o evento, no MASP.

A Caminhada é um evento autônomo que vem resistindo ano após ano. Para arcar com os custos da realização, está rolando uma vaquinha virtual, que se encerra no dia 2. Quer contribuir? Clique aqui.