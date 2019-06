Caminhada de Mulheres Lésbicas e Bissexuais de SP rola nesse sábado (22)

No próximo sábado 22 acontece a 17ª edição da Caminhada de Mulheres Lésbicas e Bissexuais na capital paulistana. Neste ano, o evento ocorrerá um dia antes da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo.

A Caminhada promove um ato entre mulheres L e B na Avenida Paulista. Em 2019, o tema é “A política do ódio não nos representa: mulheres lésbicas e bis, trans e cis, na mesma luta pela vida e por liberdade“.

Então, programe-se: a concentração acontece às 14h, no MASP, onde ocorrem as manifestações, shows e atividades. Como a ação é autônoma e sem nenhum incentivo financeiro de outras instituições, o evento depende das doações do público.

Se você tem interesse, as informações para contribuir com os custos da Caminhada podem ser acessadas neste post no Facebook.