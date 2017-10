Todos os anos, no mês de outubro, fala-se muito de câncer de mama. O chamado Outubro Rosa é o mês para conscientização da doença, que vitima especialmente mulheres. Autoexame, então, é pauta obrigatória no outubro rosa. De fato é importante que a mulher se toque e conheça o próprio corpo, para tentar detectar qualquer alteração na mama em estágio inicial. Isso, combinado com exames periódicos, aumenta muito as chances de diagnóstico precoce e cura do câncer de mama.

Mas em 2017 a Fundação Laço Rosa, instituição que desde 2011 trabalha no sentido da detecção precoce do câncer de mama, propôs mais três autoexames. E quem deve fazê-los não é a mulher que está enfrentando o câncer de mama, mas sim seus amigos e familiares. Não está entendendo nada? Pois fica mais fácil ao assistir ao vídeo da campanha, feita pela agência de publicidade F/Nazca.

A ideia é que amigos e familiares se conscientizem da importância do apoio às mulheres que enfrentam o câncer de mama. E para quem tem dúvidas de como ajudar, eles sugerem três coisas: conversar e ouvir com atenção; sair e passear com ela; convidá-la para assistir alguma coisa com você. São pequenos gestos que podem significar muito para quem quer desabafar ou simplesmente se distrair enquanto passa por um momento difícil.

Excelente ideia, não? Pode fazer os seus autoexames aí…