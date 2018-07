Campanha do Boticário com família negra recebe chuva de dislikes

A campanha de Dia dos Pais 2018 do Boticário tem como foco uma família bem comum. No vídeo, um homem conta que nasceu para ser pai e relata situações bem humoradas da vida com os filhos.

E era para ser apenas mais um comercial engraçadinho, nada de mais, mas a repercussão negativa reascendeu o debate sobre racismo – mais especificamente, sobre racismo reverso. Isso porque a família em questão é negra. Em tom de sarcasmo, teve gente reclamando que o comercial não mostra diversidade e que estaria sendo racista contra os brancos. Pois é!

No YouTube, tais comentários já se perderam no meio das respostas de gente que compreende o quanto isso é absurdo. Mesmo assim, o primeiro vídeo da campanha, lançado na quinta-feira (26) conta hoje com 16 mil dislikes – número superior ao de outros vídeos de propaganda do canal do Boticário.

Os ataques cessaram no YouTube depois da repercussão em torno do caso, mas nas redes sociais o assunto está com força total – e isso é importantíssimo. Episódios assim fazem com que as pessoas abram os olhos para perceber que o mito da chamada “democracia racial” realmente não passa de um mito.

Confira o que está sendo falado no Twitter a respeito disso:

A boticário decidiu fazer uma campanha de dia dos pais com uma família negra, o vídeo recebeu cerca de 11 mil dislikes (até agora), e comentários reclamando da falta de "diversidade"

E ainda há quem diga que racismo não existe e é coisa da nossa cabeça pic.twitter.com/PrZEf6VAVk — Alexandre (@Iexandre) July 29, 2018

tu liga a televisão passa um comercial de café: família branca "tradicional" passa um comercial de sabonete:

família branca "tradicional" aí a boticário decide fazer um comercial com uma família INTEIRAMENTE NEGRA: "gEnoCídiO BrAnCo" "pArEm dE fOrçAR dIVerSiDaDe" — iza (@izxcoelho) July 30, 2018

Uma hora não ver cor.

Outra hora é: Cadê meus brancos que estavam aqui há 500 anos na propaganda de Dia dos Pais do Boticário? Hein? CADÊ A DIVERSIDADE MEU DEUS? COMO MEUS FILHOS VÃO CRESCER NUM MUNDO SEM REPRESENTAÇÃO? QUE PAÍS É ESSE? 😡😡😡😡😷🤒🤕 — Lara Melo (@EuLaraMelo) July 30, 2018

O racismo me faz dar like em propaganda capitalista e ainda deixar comentário. 2018 e propaganda de família negra d'O Boticário sendo atacada porque "ah cadê a representatividade dos brancos?" cês nunca vão parar de passar vergonha eu tô exausta https://t.co/aUs95ClhCB — HI LUANA (nãna) (@luananana) July 29, 2018

O Boticário lança campanha do Dia dos Pais com família negra e vídeo tem mais de 13 mil deslikes. pic.twitter.com/KdGNMfBwUs — Danilo Oliveira. (@doliveira__) July 30, 2018

Foi só Boticário fazer uma propaganda de uma família negra feliz, que alguns brancos estão cobrando "representatividade". Pergunto, quando algum filme retrata a miséria nas favelas, esses mesmos brancos também querem ser representados? ou o que incomoda é negro bem sucedido? pic.twitter.com/yosvc8Duew — David Miranda (@davidmirandario) July 30, 2018

Eu ouvindo as reclamações da nova propaganda do boticário: pic.twitter.com/liLT6wRYgz — Saddest space breakup songs (@v4lerian4) July 30, 2018

Fui ler os comentários sobre nova campanha do O Boticário e achei a empresa muito irresponsável por não ter colocado essa classificação indicativa antes do vídeo. Porque o que tem de branco oprimido chorando lá não é brincadeira. pic.twitter.com/99zDhfMq1l — Elidices (@LiihSantarem) July 30, 2018