Cão morre atropelado após esperar o dono em frente ao hospital por anos

Tempos atrás, o cachorro Negão ficou conhecido por ter uma história parecida a de Hachiko, aquele akita japonês que passou anos esperando seu falecido humano retornar para casa – e cuja história virou um filme com Richard Gere.

Desde novembro de 2015, Negão vivia em frente a um hospital, à espera do dono, que era morador de rua e faleceu dias depois de ser internado no local. O cachorro seguiu a ambulância em que o homem foi levado e permaneceu à sua espera desde então. O caso aconteceu em Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina.

Negão passou a ser cuidado por pessoas que trabalham no hospital e dormia no pátio do prédio. Quem convivia com o cachorro conta que ele corria para a porta do pronto-socorro sempre que uma ambulância chegava.

Na manhã dessa terça-feira (15), o bichinho acabou morrendo atropelado. Segundo G1, ele correu atrás de um carro, se enroscou na roda traseira e não resistiu aos ferimentos. À pedido dos funcionários, o cão foi enterrado no pátio do hospital.