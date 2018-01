Um dos mais famosos e populares do Brasil, o Carnaval do Rio de Janeiro ganha pontos, também, por conta da diversidade – de estilos musicais, de público, de fantasias… E não é à toa que a festa carioca é famosa pela animação: os eventos, que começam algumas semanas antes da data oficial, reúnem um roteiro que costuma agradar dos foliões que não perdem um bom samba, na Sapucaí, àqueles dispostos a seguir os blocos de rua por toda a cidade.

Por falar em bloquinho, a programação do Rio já está a todo vapor – praticamente todos os fins de semana até o Carnaval têm eventos abertos e gratuitos para você curtir até cansar.

Se o destino da sua folia é a cidade maravilhosa, já pode comemorar, pois reunimos a seguir os blocos de Carnaval mais legais, em diferentes regiões, e com propostas diversificadas, para você começar a montar seu guia. De nada!

Agenda: blocos de rua do Carnaval 2018 – Rio de Janeiro

Pré-Carnaval:

24/01 – quarta-feira

Ensaio aberto do Bloco Que Pena, Amor

Onde? Gafieira Elite – Rua Frei Caneca, 04 – Centro – a partir das 19h

26/01 – sexta-feira

Bloco Vestiu Uma Camisinha Listrada e Saiu Por Aí

Onde? Praça Mário Lago (Buraco do Lume) – Centro – a partir das 16h

27/01 – sábado

Onde? Orla de São Conrado, em frente ao Golf Club, São Conrado – Zona Sul – a partir das 09h

Banda de Ipanema

Onde: Rua Jangadeiros, esquina com Gomes Carneiro, Ipanema – Zona Sul – a partir das 15h

Onde? Avenida Lúcio Costa, altura do número 2940, Barra da Tijuca – a partir das 14h

28/01 – domingo

Bloco Volta, Alice

Onde? Rua Alice, Laranjeiras, Zona Sul – a partir das 08h

Onde? Avenida Lúcio Costa, 3350, Barra da Tijuca, Zona Sul – a partir das 13h

03/02, sábado

Bloco Céu na Terra

Onde? Largo dos Guimarães, Santa Teresa, Centro – a partir das 07h

Desfile oficial do Bloco Eu Amo a Lapa

Onde? Arcos da Lapa, Centro – a partir das 17h

Bloco Simpatia é Quase Amor

Onde? Praça General Osório, Ipanema, Zona Sul – a partir das 14h

04/02, domingo

Desfile do Bloco da Preta

Onde? Avenida Presidente Antonio Carlos, em frente ao Menezes Cortes, Centro – a partir das 09h

Bloco Fogo e Paixão

Onde? Largo São Francisco de Paula, Centro – a partir das 08h

Bloco Escravos da Mauá

Onde? Avenida Barão de Tefé (entre Venezuela e Boulevard Olímpico), Saúde – a partir das 16h

Bloco Empolga às 9

Onde? Praia de Ipanema, em frente ao Posto 9, Zona Sul – a partir das 14h

09/02, sexta-feira de Carnaval

Onde? Esquina da Ladeira de Santa Teresa com Rua Dias de Barros, Santa Teresa, Centro – a partir das 13h

Bloco Rola Preguiçosa – Tarda Mas Não Falha

Onde? Avenida Epitácio Pessoa com Rua Maria Quitéria, Ipanema, Zona Sul – a partir das 18h

10/02, sábado de Carnaval:

Bloco Cordão da Bola Preta

Onde? Rua da Relação, 03, Lapa, Centro – a partir das 09h

Bloco Céu na Terra

Onde? Largo dos Guimarães, Santa Teresa, Centro, a partir das 07h

Bloco Escangalha

Onde? Rua Jardim Botânico, esquina com a Rua Pacheco Leão, Jardim Botânico, Zona Sul – a partir das 10h

Onde? Esquina da Rua Arnaldo Quintela com a Rua Assis Bueno, Botafogo – a partir das 14h

Bloco da Terreirada Cearense

Onde? Parque Quinta da Boa Vista – Avenida Pedro II, 250, São Cristóvão – a partir das 13h

Bloco Cordão do Prata Preta

Onde? Praça Coronel Assunção (Praça da Harmonia), Gamboa, Centro – a partir das 16h

Onde? Orla de São Conrado, em frente ao Golfe Club, São Conrado, Zona Sul – a partir das 09h

Banda de Ipanema

Onde? Rua Jangadeiros, esquina com a rua Gomes Carneiro, Ipanema, Zona Sul – a partir das 15h

11/02, domingo de Carnaval

Onde? Praça XV, Centro – a partir das 11h

Onde? Praça Tiradentes, Centro – a partir das 15h

Bloco Areia Leblon

Onde? Posto 12, Leblon – a partir das 08h

Bloco Afoxé Filhos de Gandhi

Onde? Praça da Harmonia, Saúde, Centro – a partir das 17h

Bloco Bangalafumenga

Onde? Aterro do Flamengo (entre o MAM e a Marina da Glória), Parque do Flamengo – a partir das 08h

Bloco Simpatia é Quase Amor

Onde? Praça General Osório, Ipanema, Zona Sul – a partir das 14h

12/02, segunda-feira

Onde? Avenida Presidente Antônio Carlos, Centro – a partir das 09h

Onde? Praia do Leme, Zona Sul – a partir das 08h30min

Balanço do Jamelão

Onde? Rua Botucatu, esquina com Rua Rosa e Silva, Andaraí – a partir das 16h

Onde? Aterro do Flamengo (entre o MAM e a Marina da Glória), Parque do Flamengo – a partir das 08h

Bloco Samba de Santa Clara

Onde? Avenida Lúcio Costa, Barra da Tijuca – a partir das 10h

13/02, terça-feira

Bloco Vagalume O Verde

Onde? Rua Jardim Botânico com a rua Pacheco Leão, Jardim Botânico – a partir das 08h

Bloco Empurra que pega do Leblon

Onde? Avenida Delfim Moreira, Leblon – a partir das 13h

Bloco Amigos da Onça

Onde? Parque Manoel Bandeira, Cocotá – a partir das 17h

Bloco das Carmelitas

Onde? Largo do Curvelo, Santa Teresa – a partir das 08h

Bloco Bagunça Meu Coreto

Onde? Praça São Salvador, Laranjeiras – a partir das 09h

Onde? Aterro do Flamengo (entre o MAM e a Marina da Glória), Parque do Flamengo – a partir das 15h

17/02 – sábado pós-Carnaval

Desfile do Bloco das Poderosas

Onde? Avenida Presidente Antônio Carlos (em frente ao Terminal Menezes Cortes), Centro – concentração a partir das 07h

Onde? Praia do Leme – a partir das 15h

18/02, domingo

Desfile do Monobloco

Onde? Aterro do Flamengo (altura da Praça Luís de Camões) – a partir das 08h

Dica: a lista de blocos do Rio de Janeiro é vasta e, por aqui, selecionamos só alguns dos mais populares dentro do Carnaval da cidade. Fique atenta às páginas dos bloquinhos no Facebook, para ver se a proposta te agrada, acompanhe os eventos e preste bem atenção no horário das concentrações – os locais podem mudar até o Carnaval e você não vai querer correr o risco de perder o percurso, né? De resto, é só aproveitar!