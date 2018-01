Assim como Rio de Janeiro e São Paulo, nos últimos anos Belo Horizonte também entrou para o rol de cidades queridinhas durante o Carnaval. E, se no ano passado o “fervo” na capital mineira reuniu mais de três milhões de foliões, em 2018 o número esperado é ainda maior.

Os blocos de rua de Belo Horizonte já começaram a preparação para os desfiles oficiais, com ensaios pagos e gratuitos e uma programação caprichada para as próximas semanas. A variedade é outro ponto positivo: tem bloco mais tradicional, com marchinhas clássicas, bloquinho dedicado à música pop e até aqueles que revivem hits nostálgicos.

Fizemos um compilado com alguns dos eventos mais bombados (e de graça) por lá, começando neste fim de semana e indo até o fim do Carnaval. Pode atualizar o calendário!

Agenda: blocos de rua do Carnaval 2018 – Belo Horizonte

Pré-Carnaval:

27/01, sábado

Bloco Trema na Linguiça

Onde? Rua Benvinda de Carvalho, 301, Santo Antônio – a partir das 10h

Bloco Levada Baiana

Onde? Rua Tomé de Souza, 935 – a partir das 15h

Bloco Com Sagrados

Onde? Avenida Petrolina, 165 – a partir das 15h

28/01, domingo

Ensaio aberto do Monobloco

Onde? Parque Municipal Américo Renné Giannetti (Avenida Afonso Pena, 1377) – a partir das 18h30min*

*Gratuito, mas necessita apresentação de ingresso

Bloco Pega que Sara

Onde? Praça Comendador Negrão, 159 – a partir das 13h

Bloco AfrOdum

Onde? Avenida Brasil, 944, Santa Efigênia – a partir das 14h

03/02, sábado

Onde? Praça da Liberdade – a partir das 13h

Bloco Mamá na Vaca

Onde? Bairro Santo Antônio – a partir das 10h

Onde? Rua Sergipe, 1246, Savassi – a partir das 12h

Bloco Rebentão

Onde? Rua José Lobato Ferrari, 223 – a partir das 15h

04/02, domingo

Bloco Carnafunk

Onde? Rua Henrique Badaro Portugal, 329, Buritis – a partir das 14h

Bloco O Rei e a Jovem Guarda

Onde? Praça da Liberdade, 50 – a partir das 11h

Onde? Rua Izalina Faustina Silveira, 178, Mantiqueira – a partir das 14h

Bloco Filhos de Dara

Onde? Avenida Bernardo de Vasconcelos, 739, Santa Cruz – a partir das 10h

09/02, sexta-feira de Carnaval

Onde? Rua Alvarenga Peixoto, 1000, Santo Agostinho – a partir das 18h

10/02, sábado de Carnaval

Bloco Dragão da Vila de São Jorge

Onde? Avenida Silva Lobo – a partir das 13h

Onde? Rua Guaicurus – a partir das 08h

Onde? Praça da Liberdade – a partir das 14h

Onde? Praça Afonso Arinos (entre as Avenidas Augusto de Lima e João Pinheiro) – a partir das 13h

Desfile do Bloco Unidos da Estrela da Morte 2018

Onde? Rua José Pedro Drummond, 100, Bairro Floresta – a partir das 12h

Bloco A Pampulha É Nossa

Onde? Rua Expedicionário Mário Alves de Oliveira, 133 – a partir das 16h

11/02, domingo de Carnaval

Desfile do Bloco Batuque Coletivo

Onde? Avenida Bernardo Monteiro, 1563 – a partir das 14h

Onde? Avenida Carlos Prates – a partir das 08h

Bloco Mais Feliz Que Pinto No Lixo

Onde? Avenida Brasil, 944 – a partir das 09h

12/02, segunda-feira

Bloco Unidos do Barro Preto

Onde? Bairro Barro Preto – a partir das 10h

Bloco Havayanas Usadas

Onde? Bairro Sagrada Família – a partir das 10h

Bloco Baianas Ozadas

Onde? Avenida Afonso Pena, 1394 – a partir das 09h

Bloco Abre Que Tô Passanú

Onde? Praça Marino Mendes Campos, 12 – a partir das 12h

Bloco Unidos do Oeste – Bethânia Custosa e Parque Já

Onde? Praça APA, 35 – a partir das 13h

Bloco Garotas Solteiras

Onde? Ainda sem local e horário definidos

13/02, terça-feira

Bloco da Juventude Bronzeada

Onde? Avenida Francisco Salles – a partir das 10h

Bloco do Peixoto

Onde? No Bairro Santa Efigênia – a partir das 12h

Bloco Baque de Mina

Onde? Praça Afonso Arinos (no monumento “A minha vida é essa, subir Bahia e descer Floresta” – em frente ao Museu Inimá de Paula) – a partir das 14h

14/02, quarta-feira de cinzas

Bloco Manjericão

Onde? Ainda sem localização confirmada – a partir das 16h20min

18/02, Pós-Carnaval

Bloco Desblocados Toca Raul

Onde? Rua Moeda, Santa Inês – a partir das 12h

Bloco Levada Baiana

Onde? Praça Rui Barbosa, 50 – a partir das 15h

Bônus: bloquinhos famosos em BH, ainda sem data definida

Lembre-se, sempre, de ficar de olho em páginas, eventos, no site da cidade e também no aplicativo oficial do Carnaval de Belo Horizonte (disponível, por enquanto, para Android e, a partir de 31/01, também para iOS). Tanto a programação, quanto horários e locais podem sofrer alterações até o Carnaval – é bom se manter atenta!