Casal faz ensaio em cachoeira congelada e o resultado é surreal

Assim como qualquer casal prestes a subir no altar, os americanos Morgan Daye e Josh Morris escolheram a dedo o lugar para tirar as fotos pré-casamento. O cenário eleito foi o rio Tellico, no Tennessee, mas um detalhe peculiar deixou as fotos muito mais lindas. A cachoeira estava congelada no dia do ensaio.

Obviamente os dois passaram frio pra caramba, mas o resultado é realmente um sonho. Só que haja coragem para pisar sobre o gelo com salto alto e vestido longo!

Quem comandou o ensaio foi a fotógrafa Kellie Elmore e ela compartilhou os cliques através do Facebook. Olha só que incrível!