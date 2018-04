A série “La Casa de Papel” anda fazendo tanto sucesso por aí que há pouco, e graças aos pedidos dos fãs, foi divulgada sua renovação para a terceira temporada. Entre os países com o maior número de amantes do seriado, o Brasil com certeza é um dos primeiros da lista – já teve até assaltante de verdade usando o look dos personagens, lembra?

Os noivos Laila dos Santos e Robson Almeida, de Praia Grande (São Paulo), adoradores declarados da trama, aproveitaram que a história está em seu melhor momento e, bom, decidiram colocar um pouquinho de emoção na própria cerimônia de casamento, que aconteceu no último sábado (21).

Sabe aquele famoso momento durante a festa, onde o noivo e os padrinhos passam a gravata para que os convidados deem uma graninha em benefício do casal? Pois é, a ideia de Robson, como contou Laila ao Buzzfeed, foi de mudar um pouco a tradição, parar tudo e anunciar um “assalto” inspirado na série:

Olha aí os padrinhos da Laila e do Robson vestidos a caráter para pegar dinheiro dos convidados. Olha aí os padrinhos da Laila e do Robson vestidos a caráter para pegar dinheiro dos convidados.

Laila, Robson e os padrinhos em questão surgiram no meio da festa, usando trajes iguaizinhos aos dos personagens de “La Casa de Papel” – macacão vermelho, máscaras do Salvador Dalí, maleta para guardar a grana e armas fake – e começaram a brincadeira de pedir dinheiro aos presentes, que acabaram virando reféns. Tudo de mentirinha, tá?

–

Rolou, é claro, até um “Bella Ciao” como trilha sonora, deixando tudo bem temático.

Veja o vídeo do momento, chamado de “Operação La Casa de Papel” pela organizadora de eventos Charles Produções:

Se você observar os comentários de um post da página O Universo das Noivas, que já contabiliza mais de 800 compartilhamentos, a internet foi à loucura com a atitude do casal:

E você, faria algo parecido em seu casamento?