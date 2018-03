Quando a jornalista e produtora Carolina Tavares, de Santo André (SP), decidiu em novembro passado que queria se casar, grande parte de suas economias e gastos tiveram de ser repensados. É que no final deste ano, ela e o noivo estarão de malas prontas para morar fora do Brasil e, mesmo com a mudança, o casal não quis abrir mão da comemoração.

“Meu noivo e eu estamos nos organizando para estudar fora do país no fim do ano, e precisamos economizar cada centavo, caso as bolsas de estudo ou trabalhos não sejam como imaginamos. Por isso, o casamento precisava ser o mais barato possível”, conta ela.

Casamentos econômicos, com orçamentos reduzidos assim como o de Carol, são uma tendência cada vez mais comum, principalmente em tempos de crise. Para Camila Andrade, diretora da CCFA Organização de Eventos, caso você opte por uma cerimônia relativamente barata, alguns pensamentos são essenciais para tirar o plano do papel: “O segredo para não sofrer e nem ultrapassar o orçamento está em três palavras-chave: organização, planejamento e pesquisa”, pontua.

Além disso, a dica extra é contar com o apoio daqueles amigos, conhecidos e familiares dispostos a ajudar o casal no que for preciso. Ou seja, esse é o momento de acionar, sem medo, a agenda de contatos. Conhece alguém que trabalha com artesanato, confeitaria, decoração, fotografia? Por conta da proximidade, essa pessoa pode fazer toda a diferença no seu grande dia – e ajudá-la a salvar uns bons reais no meio do caminho.

Como a última coisa que queremos é que você passe a fase pré-casamento preocupada com a fatura do cartão de crédito, boletos e dívidas mil, juntamos a seguir algumas alternativas para ajudá-la a preparar um casamento completo, mas sem gastar muito. De nada!

Primeiro passo: a cerimônia

De acordo com Camila, um dos jeitos mais baratos é priorizar a cerimônia no civil, sem salão de festas, espaço para eventos ou igreja (dependendo da sua religião). Desse modo, apenas as testemunhas do matrimônio devem estar presentes no cartório e, depois disso, um jantar ou almoço em um restaurante, ou mesmo na casa de algum familiar pode ser oferecido para os mais íntimos, em comemoração.

Já se você faz questão da festa, vale pensar em outras alternativas para economizar. “Às vezes algum familiar ou amigo próximo tem um sítio bonito, ou mora em um prédio com salão de festas interessante, ou até mesmo vive em uma casa com espaço bom, que pode ser aproveitado para a ocasião”, sugere Camila.

Para Carol, que tem família grande – assim como seu noivo – a solução foi buscar por um meio-termo, onde o aluguel do ambiente não fosse cobrado, apenas o coquetel: “Conseguimos um lugar em que o custo por cabeça vai ser acessível e, mesmo assim, vamos conseguir chamar quase todo mundo que gostaríamos”, comemora. A única ressalva que ela faz, nesse caso, é em relação ao número de convidados, já que algumas pessoas, por necessidade, vão acabar fora da lista. Antes de se preocupar com isso, lembre-se que a medida é para o bem do seu bolso!

Comes e bebes:

Definiu o tipo de cerimônia, o número de convidados e, principalmente, o local da festa? Bom, agora é hora de pensar no cardápio. Alguns lugares já oferecem o serviço de buffet incluso no valor do aluguel mas, vez ou outra, contratá-lo à parte pode sair mais barato – pesquise bastante antes de tomar qualquer decisão.

Alguém próximo de você gosta de cozinhar? Peça para essa pessoa cuidar dos comes e bebes da festa, como um presente dela para o casal. Aí, vale optar por docinhos e salgados que não demandem muito tempo de preparo.

E, por falar em presente, não tenha vergonha de pedir aos seus convidados mais “chegados” alguns presentinhos para a festa – sua sogra pode ficar encarregada do bolo, uma amiga querida pode bancar as lembrancinhas, e por aí vai.

Quanto às bebidas, o caminho é oferecer o “básico” aos convidados: água, refrigerante, sucos, cervejas e champanhe para brindar. Já, se os presentes fizerem questão de drinques mais elaborados, o casal pode até acertar com o bar para deixá-los à disposição, desde que o convidado pague um valor extra por cada bebida a mais – comandas individuais, nesse caso, são imprescindíveis.

Decoração:

Em matéria de decoração, Camila afirma que o foco deve estar no altar, onde arranjos maiores e um pano de fundo mais elaborado fazem toda diferença. Para o resto do salão, objetos de decoração na linha “faça você mesma” podem ser uma mão na roda, mas tudo depende: “O DIY pode ser econômico, mas também dá bastante trabalho, por isso é interessante colocar na balança o tempo e dinheiro gastos para decidir o que vale a pena contratar e o que vale a pena fazer você mesmo”, aconselha Camila.

No casamento de Carol, que será em abril deste ano, flores da época e garrafinhas de vidro, com frases específicas, irão decorar as mesas. Além disso, ela mesma ficará responsável por alguns bilhetinhos personalizados, que vão complementar o décor.

Quanto às flores, se a intenção for gastar pouco, prefira as artificiais. “Na Rua 25 de Março (em São Paulo), por exemplo, é fácil encontrar arranjos prontos e até mesmo contar com a ajuda dos vendedores para montar o buquê da forma que a noiva desejar”, aconselha Camila.

Figurino, cabelo e make:

Seu vestido de noiva não precisa custar caro, muito pelo contrário. Ele pode ser comprado em lojas de departamento, feito por uma costureira do seu bairro e até mesmo herança das mulheres da sua família.

Caso escolha um vestido exclusivo, peça indicações de profissionais com portfólio, fique responsável pelo tecido (existem lojas de tecidos com preços bem em conta) e pesquise o máximo que puder, para não cair em roubadas e pagar valores abusivos. A dica da Carol é se infiltrar em grupos específicos, de Facebook e Whatsapp, que contam com vários profissionais do ramo oferecendo serviços mais em conta.

Para o look do noivo, reciclar também é preciso: “Se for algo mais informal, vale usar uma calça social em bom estado que (ele) já tenha, junto com uma camisa bonita. Se esta última não tiver muitos detalhes, não há necessidade de alugar. Além disso, poucas pessoas sabem, mas algumas lojas dão a roupa dos noivos quando é acordado que os padrinhos e madrinhas alugarão seus trajes lá”, diz Camila.

Para cabelo e maquiagem, peça uma mãozinha aos amigos e amigas bons com pincéis e penteados, e deixe que eles cuidem da sua beleza durante o casamento. Se você fizer questão de se arrumar em um salão, procure recomendações daqueles menos estrelados que, muitas vezes, fazem um trabalho tão bom quanto o dos locais mais famosos por aí.

Música, foto e vídeo:

Não dá para pensar em casamento e deixar as músicas de fora, certo? Por isso, o melhor a fazer é eleger um local que já conte com sistema de som – mesmo que uma banda ou DJ não caibam no seu orçamento. No lugar do DJ, um pen drive com as músicas da festa gravadas, em ordem + um sistema (ou amigo equipado com amplificadores e caixas de som) para rodá-las garantem a trilha sonora do evento.

Quanto ao serviço de foto e vídeo, Camila observa: “Esse será o registro de um dos dias mais importante da vida dos noivos, por isso é importante que seja feito com qualidade. Não sugerimos que você chame um amigo para fazer (a menos que ele trabalhe com isso). Pesquise bastante, peça indicação e não caia da tentação do famoso ‘pacotão’, pois o barato pode sair caro. Existem excelentes profissionais que trabalham bem por valores em conta”. Anotado!

Celebrante e convites:

Um familiar ou amigo bom de discurso pode ficar encarregado do papel de celebrante, desde que ele tenha boa dicção, cause empatia nos convidados e seja íntimo dos noivos.

Por fim, modelos de convites de casamento estão ao seu dispor, internet afora, para que isso não seja mais um gasto desnecessário. O procedimento é simples: você preenche os dados dos noivos, local e data da festa, leva para uma gráfica e escolhe o papel para a impressão.

No fim das contas, com planejamento, dá para casar, comprar uma bicicleta e até viajar – a noivinha Carol que o diga!