Quem já foi a uma Festa Junina tradicional sabe bem que um dos momentos mais clássicos do arraial é a hora do casamento. Geralmente ele é feito de brincadeira, junto com a quadrilha, e une casais que costumam durar de acordo com o tempo da festa. Mas, se você está prestes a se casar de fato, que tal trocar a cerimônia tradicional por um casamento junino de verdade, feito para noivos que vão passar bons anos de suas vidas lado a lado?

Estranho? Inusitado? Pois saiba que foi isso que fizeram Tatiana Muniz, estudante de engenharia, e Bruno Motta, vendedor. Vivendo juntos desde janeiro de 2012, eles tinham o velho sonho do casamento martelando dia após dia em suas cabeças. Naquele mesmo ano, durante uma viagem com outros três casais de amigos – cientes do desejo dos pombinhos -, Tati e Bruno foram surpreendidos por um gesto fofo vindo do grupo: os amigos haviam comprado um par de alianças de presente, para que o casal logo oficializasse a união.

A ideia

Com alianças em mãos, Tatiana e Bruno passaram pensar ainda mais sobre o casamento, mas na época a grana era curta e não seria suficiente para bancar um festão com cerca de 300 pessoas presentes – como os dois conheciam bastante gente, cortar muitos nomes na lista de convidados não era bem uma opção.

Foi aí que Tati, respeitando seu o orçamento enxuto, teve a brilhante ideia de fazer um casamento com temática junina. O noivo, igualmente fã das festas de Santo Antônio, São João e São Pedro, topou o desafio na hora, e os preparativos começaram a rolar.

–

O espaço escolhido para o arraial do casal foi a Associação de moradores de Santa Eugênia, em Nova Iguaçu (Rio de Janeiro), e a festa aconteceu em 25 de agosto daquele ano. Como assim, festa junina em agosto? Calma, a gente explica: é que, em 2012, essa era a única data disponível na agenda do local. Então, Tati e Bruno, que não aguentavam mais esperar pelo “sim” oficial, marcaram o casamento junino dois meses após a época das festas. O sonho se tornou realidade e contou com tudo o que há de mais típico.

A começar pelo cardápio:

Docinhos, como quindim, maçã do amor e brigadeiro, comidas emblemáticas como diferentes tipos de queijos, sopas, pipoca, bolo – de milho e de fubá -, cachorro-quente, milho verde, cuscuz, paçoca, cocada e um tradicional bolo de casamento, para o brinde dos noivos, foram as grandes iguarias da noite.

–

Para beber, nada além do básico: convidados se serviram de cerveja, refrigerante, água e, como em toda boa festa junina, quentão à vontade.

Look noiva

Quanto ao figurino, Tati fez questão de ser uma noivinha das mais “caipiras”, e pediu aquela ajuda de uma de suas tias,costureira, para montar seu look noiva. No fim das contas, tudo saiu bem baratinho: “Eu só paguei pela renda, meu vestido custou uns 250 reais, no máximo!”, conta, ao MdeMulher.

Um detalhe importante do visual da noiva não pode ser deixado de lado: enquanto ela optou por um escarpin clássico, branco, para a cerimônia, na hora da festa Tati mandou a formalidade para longe e desfilou com um par de botinhas confortáveis. Afinal, nada a ver dançar quadrilha de salto. O buquê de noiva, todo artesanal, foi ela mesma quem fez.

–

Para a produção de Bruno, nada de terno e gravata: camisa xadrez com as mangas dobradas, calça jeans e o famoso chapéu de palha deram conta do recado. Ah! Não pense que os convidados escaparam do look junino, viu? Todos seguiram a proposta à risca e foram vestidos a caráter:

“Alguns deles só entenderam que era um casamento de verdade quando chegaram lá, porque nunca ninguém tinha ido a um casamento assim – nem nós”, confessa Tati.

–

DIY

E se a festa toda foi na construída na base do “faça você mesmo”, a decoração, um dos pontos altos de uma celebração junina, seguiu as mesmas regrinhas. Tati conta que muita pesquisa internet afora foi necessária até que eles definissem o décor da festa, muito por conta do orçamento reduzido.

Com boas doses de criatividade, ela criou um enfeite de velas, usando óleo de cozinha vencido, colocado nas mesas dos convidados junto com garrafas de vinho vazias e decoradas (que ela e Bruno trouxeram de um hotel em que se hospedaram). Só isso já deu aquele ar de romantismo ao salão.

Para completar a decoração, muuuitas bandeirinhas, obviamente, flores naturais e alguns arranjos, feitos pela própria noiva com uma mãozinha de amigos e parentes solícitos, garantiram o clima junino (mesmo em agosto). Teve até pula-pula e distribuição de bolinhas de sabão, tanto para as crianças quanto para os adultos.

“Eu amei minha festa! Todos se divertiram, dançaram (teve quadrilha!) e comeram muito também, tinha muitos quitutes. Nós gostamos tanto da ideia, que o chá de fraldas do nosso filho (em junho de 2016) e o aniversário de um ano dele (em 2017), também foram um arraial!”, diz a noivinha.

A dica valiosa da Tati, para os casais que desejam apostar no tema caipira no casamento, envolve três pilares: pesquisar muito, colocar a mão na massa e, por fim, se preparar para a diversão.

“Foi tudo simples e improvisado, mas com muito amor! Isso não pode faltar, seja qual for o tema do casamento!”, finaliza ela, emocionada.

Quero um casamento junino – como faz?

Mari Dedivitis, organizadora de festas na empresa Mari Dedivitis Party Planner e parceira da plataforma iCasei, que ajuda casais na organização dos casamentos, acredita que o mais importante, a partir do momento em que os noivos (as) decidem por uma festa temática, é focar nos detalhes – sempre mantendo a proposta em mente, para que as coisas no grande dia não saiam de forma descaracterizada.

Para um casamento junino, algumas alternativas para não errar no tema são investir nas lembrancinhas características, dar atenção especial à mesa de doces, incluir músicas típicas de um arraial e, principalmente, eleger um espaço que tenha a ver com o tema – nesse caso, por exemplo, um sítio ou um local a céu aberto são mais apropriados que um salão fechado. Se a dificuldade aparecer com força na hora de montar o casório, não deixe de contratar especialistas, que podem tornar os preparativos bem mais simples do que parecem.

–

Quanto à decoração, Mari propõe algo bem na linha do que Tatiana fez em seu casamento: “Objetos decorativos de festa junina são focados para o mês, e não para o segmento de casamentos – sendo assim, o custo já é bem menor”, explica. Adereços com palha, bandeirinhas coloridas, flores do campo, que garantam a vibe “caipira”, e muito xadrez são os itens de ouro para sua festa.

Viva Santo Antônio, São Pedro, São João… e viva o amor de Tati e Bruno!