Você, que sempre se imaginou casando em uma praia deslumbrante, mas vive dizendo que as mais bonitas do mundo estão muito longe daqui. Você mesma. Chega mais, vamos conversar. Ou melhor, vamos fazer o possível para te provar que essa afirmação está errada.

Com belezas naturais para dar e vender, se existe uma coisa que nós, brasileiros, temos de bom, é a variedade no número de praias lindíssimas e muito bem conservadas, que costumam agradar até os turistas mais exigentes – e não são apenas as do Nordeste, viu?

Pensando em alimentar o seu sonho de casar na praia, sem que para isso seja necessário dar a volta ao mundo, fizemos uma seleção que passeia do Norte ao Sul do Brasil, trazendo alguns dos destinos praianos mais incríveis do país, perfeitos para um casamento cinematográfico.

Praia do Espelho, em Porto Seguro, na Bahia

Trancoso, distrito de Porto Seguro, na Bahia, foi o cenário escolhido para a cerimônia de casamento entre Gabriela Pugliesi e Erasmo Viana, em abril do ano passado. Nas proximidades da badalada vila, em Caraíva, é onde está localizada a Praia do Espelho (também chamada de Curuípe), uma das mais bonitas do Nordeste por conta das suas águas cristalinas que, durante a maré baixa, refletem falésias de areia branca.

Com fama internacional, a praia conta com bons hotéis, pousadas e restaurantes nas redondezas – o que torna a região uma opção e tanto para casamentos com cenários deslumbrantes.

🌴 A post shared by Praia Do Espelho (@praiadoespelho) on Jan 28, 2018 at 3:16am PST

Atenção: se seu desejo for de se casar no Espelho, no estilo pé na areia, é necessário obter uma autorização da Secretaria de Meio Ambiente do local, além de uma licença do ECAD para a cerimônia. É bom, também, evitar a alta temporada na cidade, que costuma acontecer durante o verão.

Geribá, Tartaruga e Manguinhos, em Armação dos Búzios, no Rio de Janeiro

Três bons cenários casamenteiros estão localizados no balneário de Armação dos Búzios (ou somente Búzios), no litoral do Rio de Janeiro.

Começando pela Praia de Geribá, queridinha dos turistas (e surfistas), que conta com dois quilômetros de extensão e grande faixa de areia. Por ser uma das mais conhecidas de Búzios, ganha pontos em infraestrutura, e está localizada a apenas cinco minutos do centro da região. Como é uma praia considerada longa, ao mesmo tempo em que apresenta mar agitado, bom para prática de surf e esportes aquáticos, seu outro canto é mais calmo e deserto – ideal para uma celebração de casamento.

Já a Praia da Tartaruga tem proposta mais rústica – pense em quiosques de madeira, pedras misturadas à areia e um mar mais puxado para o verde, assim como a vegetação ao redor. A praia costuma ser calma e segura, atraindo principalmente famílias e crianças.

Por fim, a Praia de Manguinhos é igualmente alternativa para quem deseja se casar em Búzios: famosa por garantir uma boa visão do pôr do sol, tem mar calmo e está bem próxima à avenida principal da cidade.

Mais uma vez, é bom estar informada sobre as burocracias. A prefeitura de Búzios precisa fornecer um alvará ao casal para que o casamento possa acontecer ao lado do mar – e isso só acontece em algumas épocas do ano. É importante, também, contar com um orçamento considerável – já que celebrações na região costumam ser mais caras.

Praia do Curral e Praia do Bonete, em Ilhabela, litoral norte de São Paulo

Noivas paulistas, que querem casar na praia, mas não muito longe de casa, podem – e devem – procurar por destinos no litoral norte de São Paulo, onde estão localizadas algumas das praias mais belas do estado. Entre as joias raras, a Praia do Curral e a Praia do Bonete, ambas em Ilhabela, costumam atrair tanto visitantes regulares quanto casais apaixonados.

A Praia do Curral é a mais conhecida da ilha e, por isso, engloba uma infinidade de hotéis e restaurantes em suas proximidades, além de faixa de areia larga e vista privilegiada para o pôr do sol. Lá também está localizada a Capela de Santa Cruz, que pode ser uma boa opção para casais que não abrem mão da cerimônia no religioso.

Um pouco afastada e mais ao sul da ilha está a Praia do Bonete, considerada por muitos a mais bonita de Ilhabela, exatamente por ser um pouco isolada do restante. A orla tem cerca de 800 metros de extensão, e a praia conta, ainda, com uma vila caiçara e um rio.

Maio, junho, setembro e outubro são os melhores meses para se casar em Ilhabela – que, assim como muitas das regiões de praia do Brasil, demanda alguns esforços para que a cerimônia aconteça de fato por lá. Os casais precisam obter uma licença da prefeitura, além de toda a documentação pessoal dos noivos.

Praia do Forte, em Mata de São João, na Bahia

A cerca de 80 quilômetros de Salvador (BA) está o município de Mata de São João e, também, a Praia do Forte, um dos destinos de turismo mais conhecidos do Brasil. Classificada como uma espécie de resort a céu aberto, a praia tem belezas naturais para todos os gostos – de recifes a coqueiros, com extensão de 12 quilômetros – além de diferentes pousadas, hotéis e restaurantes de qualidade.

Se quiser realizar seu casamento na Praia do Forte, evite os meses de maio e julho, época de chuvas. Na paraça principal da praia, uma charmosa igrejinha completa o cenário, que costuma receber casamentos durante o ano todo.

Praia do Marceneiro e Praia do Patacho, em São Miguel dos Milagres, Alagoas

Destino da moda e muito semelhante às praias do Caribe, São Miguel dos Milagres, no Alagoas, foi o município escolhido para o casamento de Whindersson Nunes e Luísa Sonza, em fevereiro passado. Entre as praias mais requisitadas da região, duas ficam em evidência. A Praia do Marceneiro, tranquila e deserta na maior parte do ano (fora de temporada), conta com a Capela dos Milagres em suas proximidades, vista para um mar de águas cristalinas e areia clara.

Já a Praia do Patacho é considerada uma das mais bonitas do Brasil – tem mar de cor azul-turquesa e coqueiros por toda a parte., que contrastam com a areia clarinha. Para se casar em Milagres e não correr o risco de se deparar com uma cerimônia embaixo de chuva, o período que vai de setembro a março é o mais indicado.

Praia do Rosa, em Imbituba, Santa Catarina

Em Santa Catarina o paraíso atende por Praia do Rosa – local sustentável e com grande parte de sua natureza preservada. Lá, até o acesso para carros é controlado (são apenas dois, Norte e Sul), enquanto a maioria das pousadas têm vista privilegiada para o mar. Desconhecida por muito tempo, hoje a praia é uma das preferidas para casamentos que fogem do tradicional, além de ser considerada uma das 30 mais belas do mundo todo.

Para se casar no Rosa é necessário, também, ter em mãos um alvará da prefeitura. Ah! Se você fizer questão da cerimônia na igreja, saiba que a praia possui uma à disposição dos noivos ou noivas.

Praia de Jericoacoara, em Jijoca de Jericoacoara, no Ceará

Andam dizendo que Jericoacoara foi o cenário eleito para o casamento dos atores Klebber Toledo e Camila Queiroz, que promete acontecer ainda neste ano, no segundo semestre.

Também, pudera. A praia reúne um dos mares mais bonitos do Brasil, além de lagoas, dunas que mudam de cor ao longo do dia e redes sobre o mar, para relaxar. Ah! Boatos de que o pôr do sol de Jeri é o mais lindo do Nordeste. Precisa de mais? Então fique com a variedade de ótimas pousadas e restaurantes que compõem a infraestrutura do local.

Praia da Conceição e Cacimba do Padre, em Fernando de Noronha, Pernambuco

Seria até injusto elencar as praias brasileiras mais bonitas para se casar e deixar as do arquipélago de Fernando de Noronha de fora da lista. E como escolher apenas uma praia é tarefa quase impossível, sugerimos duas das mais belas – não que todas as outras deixem a desejar.

A Praia da Conceição tem extensa faixa de areia, ondas fortes e um mar azul-vivo. É uma das mais frequentadas pelos moradores da ilha, e onde está localizado o famoso “Bar do Meio”, ponto turístico badalado em Noronha. As cerimônias de casamento podem ocorrer tanto na areia quanto no próprio bar, com vista para o lindíssimo visual da natureza.

Outra praia comum para casamentos na ilha é a Cacimba do Padre, que entra no ranking das maiores de Noronha. É nela que está localizado o Morro Dois Irmãos, conhecido cartão-postal do arquipélago. De águas verdes e areia clara, atrai turistas do mundo todo e tem ondas de até cinco metros de altura durante o verão.

Lembrando que, em Noronha, o turismo é controlado – dessa forma, o casamento deve ser planejado com um pouco mais de antecedência do que uma cerimônia convencional.

Alter do Chão, em Santarém, no Pará

Localizada às margens do Rio Tapajós, a Praia de Alter do Chão, é chamada de Caribe brasileiro (ou “Caribe da Amazônia) por alguns. Alter do Chão, por sinal, foi considerada (em 2009) pelo jornal inglês The Guardian a praia de água doce mais bonita do mundo.

Alter do Chão, Pará. A post shared by Alter do Chão (@alterdochao) on Feb 24, 2017 at 4:48pm PST

Se quiser casar por lá, atente-se para realizar a comemoração durante o período de vazante do rio – de agosto a fevereiro – que é quando se formam diferentes ilhas e faixas de areia branquinha na região. No mais, você vai se deparar com águas cristalinas, botos e uma ótima infraestrutura para o turismo.