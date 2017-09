Cinco celulares excelentes – e mais baratos que o iPhone

O lançamento do iPhone 8, 8 Plus e iPhone X atiça todos os desejos de ter um aparelho de celular bem bacana e cheio de funções e gracinhas. Animojis, reconhecimento facial imbatível, câmera dupla que fotografa em 12MP, carregamento sem fio da bateria… Uau, queremos!

Só que nem todo mundo pode comprar um iPhone, e não é vergonha nenhuma reconhecer isso. Ainda não há um preço em reais anunciado para estes novos modelos, mas se o iPhone 7 dificilmente é encontrado no Brasil por menos de R$ 3 mil, já dá para imaginar que os valores do iPhone 8, 8 Plus e iPhone X serão altinhos.

Isso não impede que você tenha um celular legal, excelente e que caiba no seu orçamento! Conversamos com o consultor de tecnologia Everton Vianna, do canal “Fala, Vertão”, e com Cléber Gomes, gerente de operações do Grupo PLL, empresa de assistência técnica e reparos para celulares, e eles indicaram cinco modelos de celulares que fazem com maestria – e sistema operacional Android – tudo de que você precisa.

Galaxy S7 Edge (fabricante: Samsung)

Perfeito para quem gosta de jogar e de ver vídeos, já que conta com uma tela grande (5,5 polegadas) e bateria com bastante autonomia (com 3600mAh).

A câmera traseira é uma ótima dual pixel de 12MP e a frontal é um pouco menos avançada, com 5MP. Na parte das memórias, o Galaxy S7 Edge conta com 4GB de memória RAM e 32GB de memória interna e aceita cartão de memória MicroSD de até 200GB.

Preço: em torno de R$ 2000

LG G6 (fabricante: LG)

Uma das principais características positivas do LG G6 é a tela QuadHD, com proporção de 18:9 – a mesma proporção das telas de cinema. Ou seja, você consegue ter o mesmo enquadramento do cinema quando fizer ou assistir a um vídeo. Para abrigar essa tela, as bordas são bem reduzidas, o que faz o aparelho ter uma carinha elegante.

Ele também é resistente à poeira e à água (por até 30 minutos em até 1,5 m de profundidade) e, por ter certificação militar (sim!), é resistente a quedas e temperaturas extremas.

O modelo conta com sensor de digitais, 4GB de memória RAM, duas câmeras de 13MP cada na parte de trás do aparelho (uma delas com grande angular de 125°, como uma GoPro) e 32GB de armazenamento.

Preço: em torno de R$ 2400

Moto Z2 Play (fabricante: Lenovo/Motorola)

O principal diferencial do Moto Z2 Play é a possibilidade de ser modular – isso significa que você pode acoplar acessórios a ele, como uma bateria maior, um projetos, uma câmera, um gamepad (sério!) e até uma câmera 360°. Para as amantes de selfies, a boa notícia é que o Moto Z2 Play tem flash frontal.

Ele é fininho, fininho, com 5,99 mm de espessura, e sua tela é grande, com 5,5 polegadas. O aparelho vem com 4GB de memória RAM e 64GB de memória interna. Também conta com leitor biométrico para desbloqueio e bateria de alta durabilidade (com 3000mAh).

Preço: em torno de R$ 2000

Xperia XA1 Ultra (fabricante: Sony)

A super câmera é o maior diferencial do Xperia XA1 Ultra: são 23MP, com sensibilidade em baixas condições de luminosidade. Isso quer dizer que até as fotos no escuro ficam boas (e você pode inclusive respirar quando as tira, sem se preocupar se uma tremidinha vai arruinar o registro). A câmera frontal é de 16MP, com estabilizador de imagem e flash inteligente.

Seu sensor de movimento tem captura de 0,6 segundos (!) e o autofoco é híbrido.

A tela é de ponta a ponta no aparelho, que tem as bordas finas. O acabamento pode ser branco, preto ou dourado.

O aparelho vem com 4GB de memória RAM e 64GB de memória interna.

Preço: em torno de R$ 2300

Zenfone 3 Zoom (fabricante: Asus)

O grande trunfo do Zenfone é a bateria de 5000mAh, que garante uma super autonomia (a título de comparação: a bateria do iPhone 7 é de 1960 mAh).

Ele tem duas câmeras traseiras de 13MP, que permitem zoom real de 2.3X e podem proporcionar fotos inclusive com o efeito “bokeh”, como no iPhone 7 Plus. A câmera frontal também é de 13MP e permite inclusive a aplicação de filtros de embelezamento em tempo real (durante lives e stories, por exemplo).

Na parte técnica, tem sensor de digitais para desbloqueio e versões de até 4GB de memória RAM e até 128GB de memória interna. O acabamento é em alumínio.

Preço: entre R$ 1800 e R$ 2500 (dependendo da memória RAM e do espaço interno)