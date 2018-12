Cena de cães esperando ocupante de rua sair do hospital comove a internet

Em meio às notícias tristes sobre maus-tratos aos animais que eclodiram na internet após o caso da cadela Manchinha, que foi morta em novembro por um funcionário do supermercado Carrefour, em Osasco, uma imagem trouxe alegria para o coração de quem ama os bichinhos.

Durante o plantão da madrugada de segunda-feira (10), no Hospital Regional Alto Vale, em Rio do Sul, Santa Catarina, quatro cães ficaram esperando o seu tutor, o ocupante de rua Cézar Gonçalves, que precisou de atendimento após sentir desconforto abdominal.

Durante o período em que o catador de materiais recicláveis passou no atendimento hospitalar, os animais aguardavam pacientemente na entrada do hospital. O momento emocionante foi registrado por funcionários e pacientes, que compartilharam nas redes sociais a foto dos bichinhos ansiosos pela volta do tutor.

Os quatros cãezinhos, Bebê, Nick, Menina e Tico, foram adotados por Cézar e o acompanham durante sua jornada de trabalho nas ruas, mas só quando o Sol está baixo, para não machucar as patinhas dos bichanos. Em entrevista à NSC TV, o tutor disse que divide as refeições que recebe durante o dia com os animais, que são tratados como filhos. “Sem os bichinhos, eu não sou nada”.

Por mais pessoas como você no mundo, Cézar! Esperamos que você se recupere bem.