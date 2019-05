Chama as amigas pra alugar o ônibus das Spice Girls no Airbnb agora

Para dar aquela apimentadinha nas suas próximas férias, que tal se hospedar num ônibus? E não é qualquer um: trata-se do veículo original do filme “Spice World”, das Spice Girls! Suzanne Godley, uma fã do Reino Unido, resolveu reformar o ônibus e permitir que qualquer um pernoite pelo Airbnb.

Aí vem a má notícia: só estava disponível em duas datas, nos dias 14 e 15 de junho no Wembley Park, em Londres, e com certeza já foi alugado. E tem um porém também para os fãs: só três pessoas podem se hospedar. Adeus ao sonho de dançar no ônibus com a versão da formação completa das Spice.

Mas só pra aquecer nosso coração nostálgico, vamos ver as fotos desta loucurinha, que custa £99 (cerca de R$512, por noite):

–

O ônibus, que atualmente está localizado na Market Square, tem dois andares, uma sala de estar toda decorada com o tema Reino Unido e o famoso “Girl Power” das Spice. Cds, revistas e decoração dos anos 1990 completam o visual.

–

No andar superior, um quarto e um closet.

–

Um detalhe bem moda noventinha…curtimos o preciosismo!

–

E na hora de ir embora, é obrigatório cantar este hino aqui, tá?

Como a procura foi super alta, a anfitriã já pensa em abrir novas datas! Até para quem não é fã é uma experiência legal, né? Spice up your live!