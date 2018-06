Charge poderosa resume o caso do vídeo machista dos brasileiros na Rússia

Desde o fatídico jogo do Brasil com a Alemanha na Copa de 2014 as piadas que fazem referência ao 7×1 são inúmeras e, francamente, a fórmula já está saturada. Mas a charge do cartunista Gilmar consegue ser uma exceção.

Na verdade, ele não fez uma piada, mas usou o 7×1 para falar com muita seriedade do revoltante caso de assédio cometido por um bando de brasileiros na Copa da Rússia. Eles abordaram uma mulher nas ruas de Moscou e começaram a gritar “buceta rosa”, pedindo para que ela repetisse as palavras. Ela, sem entender nada, entrou na “brincadeira” e tudo foi filmado por um dos brasileiros.

A charge de Gilmar mostra os homens – são sete na imagem – em volta da mulher com o famoso “7×1” acima deles. Resumiu tudo.