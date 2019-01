Cidadão anônimo paga hotel para 70 moradores de rua no frio de Chicago

Um cidadão (ou cidadã), que está sendo chamado de “bom samaritano” pela imprensa americana, pagou a estadia num hotel para 70 pessoas em situação de rua que passavam frio em Chicago. Segundo o Chicago Tribune, essas pessoas ficarão hospedadas por lá durante uma semana.

A boa ação foi feita por conta de um problema no sistema de aquecimento de um abrigo da cidade. O local estava utilizando aquecedores à base de propano, só que a substância ocasionou uma explosão dias atrás. Ninguém se feriu, mas o propano foi confiscado e as pessoas acolhidas pelo abrigo tiveram que ficar sem aquecedor.

Isso é um problemão e tanto, já que está fazendo um frio histórico nos Estados Unidos. As previsões indicam que Chicago pode chegar a marcar 53 graus negativos em breve, o que deixaria a cidade mais gelada do que o Everest e a Antártida.

Frente a essas temperaturas extremas, os funcionários do abrigo estavam buscando uma solução para as dezenas de pessoas em situação de rua que dependem do local para se aquecerem. Foi quando receberam a informação de que o “bom samaritano” havia reservado quartos de hotel para os desabrigados.

Além de fazer essa generosa boa ação, o responsável por pagar os quartos não se identificou até agora. De fato, é uma pessoa que só quer fazer o bem, sem se promover por isso.