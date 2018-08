Com apenas 3 anos, menina tem QI mais elevado que Albert Einstein

Que as crianças estão cada vez mais espertas, nós já sabemos, mas o caso da pequena Ophelia Morgan-Dew, de apenas 3 anos, é surpreendente. Em um teste de QI, descobriu-se que ela alcançou 171 pontos, 11 a mais do que Albert Einstein e Stephen Hawking – grandes nomes da ciência. Isso faz com que ela pertença a parcela da população de 0,03% de pessoas com cérebros poderosos.

O desenvolvimento surpreendente da garotinha fez com que sua mãe, Natalie Morgan, 31, procurasse pelos estudiosos no assunto. Com isso, Ophelia tornou-se o novo membro da Mensa Britânica, organização que reune pessoas do mundo inteiro que têm um QI acima do padrão. Só que ela não é uma integrante qualquer não: é a mais jovem de todos!

Além do alto QI, outro fato espantoso de Morgan-Dew é que ela consegue se lembrar de coisas que aconteceram antes mesmo do primeiro ano, o que não é comum para as crianças.

Mesmo com todo o diferencial da filha, Natalie afirmou que o seu foco está em incentivar Ophelia a ter uma vida normal, até mesmo porque ela gosta de fazer muito do que os seus colegas fazem. “Eu não pressiono ela. Ela realmente gosta de Lego e jogar futebol. Ela é praticamente como qualquer outra criança de três anos”, disse ao The Sun.