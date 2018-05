Como ajudar as vítimas do incêndio no prédio do centro de São Paulo

Cerca de 250 pessoas vivam no prédio de 24 andares que desabou no centro de São Paulo na madrugada desta terça-feira (1º). Ainda não há divulgação do número de mortos e feridos, mas as pessoas que viviam na ocupação do prédio agora estão desabrigadas e são as principais vítimas desta tragédia.

A Cruz Vermelha Brasileira de São Paulo foi acionada pela Defesa Civil e está coletando doações. Saiba onde e o que doar.

Cruz Vermelha Brasileira de São Paulo

A organização Cruz Vermelha está coletando água, roupas novas ou em bom estado, alimentos não perecíveis com prazo de validade superior a 30 dias, itens de higiene pessoal e limpeza, cobertores, sapatos e brinquedos para as vítimas da tragédia.

As doações podem ser feitas na Av. Moreira Guimarães, 699, próximo ao aeroporto de Congonhas, onde haverá triagem e posterior distribuição às famílias.