Como assistir a Brasil x Costa Rica online ao vivo

Se você não conseguiu uma folga no trabalho para assistir ao segundo jogo da Seleção na Copa do Mundo, nesta sexta (22) às 9h a solução pode ser acompanhar a partida entre Brasil x Costa Rica online. Pelo computador ou pelo celular é possível acompanhar o jogo ao vivo, como se você estivesse assistindo pela televisão.

–

A maneira mais fácil é acompanhar o jogo pelo Globoplay, o site em que a Rede Globo transmite sua programação ao vivo. Como o canal vai, é claro, transmitir a partida entre Brasil x Costa Rica ao vivo, também vai passar na Globoplay – com narração do Galvão Bueno e tudo o que você tem direito.

Basta fazer um rápido cadastro com alguns dados pessoais e você terá um login e senha para acompanhar o jogo ao vivo. No celular, você pode acessar o site pelo browser ou, se preferir, baixar o aplicativo na App Store (para iPhones e iPads) ou no Google Play (para aparelhos Android).

Conecte-se e bom jogo. Vai, Brasil!