Como assistir pela TV e pela internet à convocação da seleção brasileira

Acontece nessa segunda-feira (14) a convocação da seleção brasileira de futebol para a Copa do Mundo 2018 e dá para acompanhar ao vivo, pela TV e pela internet. O evento rola na sede da CBF, no Rio de Janeiro, às 14 horas. O técnico Tite vai anunciar os 23 jogadores que irão para a Copa do Mundo da Rússia tentar o hexacampeonato.

Na TV aberta, quem vai transmitir o evento ao vivo é a Rede Globo e, caso você tenha TV por assinatura, dá para acompanhar tudo pela SporTV, ESPN Brasil, Fox Sports e Esporte Interativo.

Pela internet, é possível acompanhar pela Globo Play, que transmite a programação da Globo ao vivo, e também pelas redes sociais Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. A transmissão ao vivo vai acontecer no Facebook da CBF, no Twitter da CBF e também pelo Instagram.