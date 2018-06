Como assistir Alemanha x Coreia do Sul e México x Suécia online e ao vivo

As partidas das 11h desta quarta (27) vão definir quem serão os dois classificados do Grupo F na Copa do Mundo. Em Kazan a Coreia do Sul, já desclassificada, enfrenta a Alemanha, que luta por um possível segundo lugar (ou um menos provável primeiro lugar) no grupo. Em Iekaterinburgo, o atual líder México encara a Suécia, e um empate basta para garantir os mexicanos nas oitavas de final.

Quase tudo embolado: o México tem mais chances de se classificar em primeiro lugar no grupo, mas em caso de vitória da Suécia e da Alemanha, pode até cair fora da Copa, dependendo do placar a do saldo de gols. E o resultado dessas duas partidas nos interessa diretamente: é desses confrontos que sai o adversário do Brasil, caso tudo dê certo e nos classifiquemos para as oitavas de final (dedos cruzados!)

Não quer perder nem um minuto desses jogões? Pois saiba como assistir ao vivo aos confrontos entre Coreia do Sul x Alemanha e México x Suécia.

Como assistir pela TV

Se você tem a sorte de estar de folga, trabalhando em casa, ou se no seu trabalho tem uma televisão disponível, muito bem! A Rede Globo transmite Coreia do Sul x Alemanha a partir das 11h. Você também pode acompanhar esse confronto pelo SporTV ou pela FOX Sports 2, se tiver TV a cabo.

Já a partida entre México x Suécia só será exibida na TV a Cabo, pelos canais FOX Sports e SporTV2, também a partir das 11h.

Como assistir pelo computador

Na ausência da TV (ou para assistir o segundo jogo em uma segunda tela), a solução está na transmissão online. O site Globoplay, da Rede Globo, transmite as duas partidas ao vivo e de graça. Basta acessar o site Globoplay, fazer um breve cadastro e procurar pelo destaque da Copa do Mundo.

Você tem a opção de escolher, lá, se prefere assistir a Coreia do Sul x Alemanha ou a México x Suécia.

Como assistir pelo celular

Aqui, a solução também é a Globoplay. Você pode optar por acessar o site usando o navegador de seu celular, e então seguir os mesmos passos indicados acima, ou pode também baixar o aplicativo do Globoplay. Baixe na App Store (para iPhones e iPads) ou no Google Play (para aparelhos Android). Nesse caso, também basta fazer o cadastro e você poderá assistir ao jogo gratuitamente e ao vivo.

Boa Copa!