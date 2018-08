Como assistir ao debate presidencial dessa sexta-feira na TV e na web

Acontece nessa sexta-feira (17) o segundo debate dos candidatos à presidência das Eleições 2018. O evento será comandado pela RedeTV! e pela revista IstoÉ, com início às 22 horas.

É possível acompanhar o debate pela RedeTV! e também na internet, através de uma série de canais. A transmissão simultânea vai acontecer no portal da RedeTV!, no UOL, na página principal do Facebook Brasil e também em três paginas da RedeTV! nas seguintes redes sociais: Facebook, Twitter e YouTube.

Ao menos oito presidenciáveis participam desse segundo debate: Alvaro Dias (Podemos), Cabo Daciolo (Patriota), Ciro Gomes (PDT), Geraldo Alckmin (PSDB), Guilherme Boulos (PSOL), Henrique Meirelles (MDB), Jair Bolsonaro (PSL) e Marina Silva (Rede).

Mais uma vez o pedido para que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também estivesse presente foi negado pelo TSE. O ex-presidente está preso e por isso não pode participar do evento.