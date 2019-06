Como assistir ao jogo de Brasil x Jamaica na TV e Online

Neste domingo (9), a seleção brasileira enfrenta seu primeiro embate na Copa do Mundo de Futebol Feminino 2019, a Jamaica. O jogo se inicia às 10h30, no horário de Brasília, e é apenas a primeira das três disputas que o Brasil vai enfrentar nessa primeira fase do torneio.

A primeira partida da nossa seleção será no estádio de Grenoble. Quer saber como acompanhá-la na TV e na internet? Vem com a gente que te ajudamos!

Como assistir na TV

Para for assistir pela TV, a Globo e Bandeirantes cobrirão ao vivo esse desafio, tendo como narradores Galvão Bueno (na Globo) e Ulisses Costa (na Band).

Entre os canais pagos, o SporTV e Band Sports são dois que também farão a transmissão simultânea da partida com a seleção brasileira.

Como assistir online

Caso você queira assistir pela internet, você pode acessar o Globoesporte.com, site que irá cobrir não só este como os futuros embates da seleção brasileira nessa Copa, ou ainda entrar no Twitter, que costuma fazer transmissões bem legais por lá. É uma bela opção se você não possui pacote de TV fechada ou não terá acesso à rede aberta no momento do jogo.

Que venha o primeiro jogo! Vamos torcer muito pelas nossas jogadoras!