Como assistir ao primeiro debate presidencial de 2018 na TV e na internet

O primeiro debate entre os candidatos à presidência das Eleições 2018 acontece nessa quinta-feira (9). Ele será realizado pela Band, a partir das 22h, e também é possível acompanhá-lo através dos canais Bandnews, Terraviva e das rádios Bandeirantes e Bandnews FM. Na internet o debate será veiculado pelo portal da Band e pelo canal de jornalismo que a emissora tem no YouTube.

Quem comanda a conversa é o jornalista Ricardo Boechat e são oito os candidatos participantes: Álvaro Dias (Podemos), Cabo Daciolo (Patriota), Ciro Gomes (PDT), Geraldo Alckmin (PSDB), Guilherme Boulos (PSOL), Henrique Meirelles (MDB), Jair Bolsonaro (PSL) e Marina Silva (Rede).

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) analisa também a participação de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A defesa do ex-presidente entrou com um mandado de segurança para pedir que ele tenha o direito de estar presente.

João Amoedo (Novo) não entrou para o debate, apesar de mobilizar uma campanha nas redes sociais para que a Band o convidasse. Ele conseguiu 198 mil assinaturas de apoio, mas está fora mesmo assim.

O debate dessa noite será dividido em quatro blocos. No primeiro e no terceiro os candidatos podem fazer perguntas entre si e a ordem para isso foi decidida via sorteio. No segundo e no quarto são os jornalistas que questionam os presidenciáveis.