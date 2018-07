Como assistir ao vivo Bélgica x Japão online, pelo celular ou computador

O jogo da tarde dessa segunda (2), a partir das 15h, é decisivo para Seleção. Bélgica e Japão se enfrentam por uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. E quem vencer essa partida pega o Brasil na próxima sexta (6), a partir das 15h. Não dá para perder! Se você está no trabalho ou na rua, não se preocupe: dá para assistir online, pelo computador ou pelo celular.

A maneira mais fácil é acompanhar o jogo pelo GloboPlay, o site em que a Rede Globo transmite sua programação ao vivo. Como o canal vai, é claro, transmitir a partida entre Bélgica e Japão ao vivo, também vai passar na GloboPlay – com narração, comentários e tudo o que você tem direito.

Basta fazer um rápido cadastro com alguns dados pessoais e você terá um login e senha para acompanhar o jogo ao vivo. No celular, você pode acessar o site pelo browser ou, se preferir, baixar o aplicativo na App Store (para iPhones e iPads) ou no Google Play (para aparelhos Android).