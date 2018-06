Como assistir Argentina x Nigéria online ao vivo e de graça

A Argentina vai para o tudo ou nada no confronto contra a Nigéria na última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo 2018. Nossos maiores rivais futebolísticos tropeçaram nos primeiros jogos e correm um sério risco de não avançarem para as oitavas de final da competição. O confronto entre Argentina e Nigéria acontece nesta terça (26), às 15h, com transmissão ao vivo pela Rede Globo. Se você vai estar no trabalho ou na rua neste horário, ainda assim pode acompanhar a partida online, ao vivo e de graça (e sem pirataria!), pelo computador ou pelo celular.

Como assistir Argentina x Nigéria ao vivo pelo computador

É muito simples. Basta acessar o site Globoplay, que transmite a programação ao vivo da Rede Globo pela internet. Uma vez lá, faça um rápido cadastro e aí é só clicar em “Agora na Globo”. A partir das 15h o jogo será transmitido na íntegra, com a mesma qualidade que você veria na TV.

–

Se você desejar dar uma espiadinha em Islândia x Croácia, que acontece no mesmo horário, o site também transmite a partida. Basta procurar pelo destaque da Copa do Mundo, clicar e então optar pelo outro jogo.

Como assistir Argentina x Nigéria ao vivo pelo celular

Você pode escolher usar seu navegador, e então fazer o mesmo que foi ensinado acima: acessar o Globoplay, fazer o cadastro e assistir. Mas há também a opção de baixar o aplicativo do Globoplay. A versão para iPhones e iPads pode ser encontrada na App Store, e a versão para dispositivos Android, no Google Play.

Conecte-se e curta a Copa. Bom jogo!