Como assistir Austrália x Peru e Islândia x Croácia online ao vivo

A última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo é pura emoção: dois jogos acontecem simultaneamente, para definir quem passa para as oitavas de final. Mas a TV Globo, detentora dos direitos de transmissão do campeonato, só consegue transmitir um jogo pela TV.

Nesta terça (26), às 11h, o canal vai passar França x Dinamarca, em detrimento de Austrália x Peru. E às 15h, a emissora optou pelo confronto entre Argentina x Nigéria, deixando Islândia x Croácia em segundo plano.

Mas nem tudo está perdido, caso você queira assistir ao jogo que não vai ser transmitido pela TV aberta. Basta se conectar à internet e assistir pelo computador ou pelo celular, de graça e ao vivo. A solução está no site Globoplay, que transmite pela internet a programação ao vivo da Globo.

Depois de fazer um rápido cadastro, basta procurar no site pelo destaque da Copa do Mundo. Clicando lá, você poderá escolher entre os dois jogos que acontecem simultaneamente. A qualidade da transmissão é a mesma da TV.

Se você preferir assistir pelo celular, pode optar pelo aplicativo da Globoplay. É só baixar na App Store (para iPhones e iPads) ou no Google Play (para aparelhos Android).

Conecte-se e bom jogo!