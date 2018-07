Como assistir Brasil x Bélgica ao vivo online

No caminho rumo ao hexa, a Seleção Brasileira vai encarar a Bélgica pelas quartas de final da Copa do Mundo. A partida acontece na sexta (6), a partir das 15h, e é decisiva. Quem ganhar segue na disputa – e pega nas semifinais o vencedor de Uruguai x França. Quem perder, faz as malas e volta para casa. Se você está no trabalho ou na rua, e não vai poder assistir pela TV, pode acompanhar Brasil x Bélgica ao vivo online, pelo computador ou até mesmo pelo celular.

A dica quente é acessar o GloboPlay, site da Rede Globo que transmite toda a programação da TV aberta, simultaneamente. Dessa forma, já que a Globo vai transmitir Brasil x Bélgica a partir das 15h, você pode acompanhar o jogo pelo site, com direito a narração do Galvão Bueno, comentários do Ronaldo e do Casagrande e tudo mais que você tem direito.

Para acessar a GloboPlay basta fazer um rápido cadastro e pronto: clique em “Agora na Globo” e acompanhe o que está passando em tempo real. Dá para ver pelo celular também, e aí você pode optar entre acessar o site ou usar o aplicativo. Existem versões para aparelhos Apple (iPhone e iPad) e para aparelhos Android. Para aparelhos Apple, faça o download na App Store. Para aparelhos Android, acesse o Google Play e baixe.

Bom jogo e VAI, BRASIL!