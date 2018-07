Como assistir Brasil x México online, pelo computador ou celular

HAJA CORAÇÃO! A semana de Copa do Mundo já começa com um jogão de tirar o fôlego: Brasil x México se enfrentam nessa segunda (2) a partir das 11h para disputar uma vaga nas quartas de final. Se você está no trabalho ou na rua e não tem como assistir ao jogo da Seleção pela televisão, nada tema: aqui a gente ensina as manhas para assistir Brasil x México online, pelo computador ou celular. Viva a internet!

Mas antes, vamos contextualizar esse embate. O Brasil e o México tiveram trajetórias invertidas na fase de grupos. Enquanto a nossa Seleção começou derrapando contra a Suíça, com aquele empatezinho magro, o México estreou em grande estilo ganhando da temida Alemanha. Ao longo da primeira fase o Brasil foi ganhando confiança e se entrosando, e acabou em primeiro lugar do grupo. Já o México… perdeu de 3 a 0 da Suécia e só se classificou porque a heróica Coréia do Sul despachou os alemães.

E é nessa situação que as duas equipes se encontram. Para quem gosta de dados históricos, vale lembrar que o Brasil NUNCA perdeu para o México em Copas do Mundo. E há seis Copas – desde 1994 – que os mexicanos vão para casa nas oitavas de final. Vamos manter essa tradição, mi gente?

Como assistir ao jogo Brasil x México online pelo computador

Você pode acompanhar essa partida que decide o destino da nossa Seleção acessando o site Globoplay, da Rede Globo. Basta um simples cadastro e pronto: você vai assistir ao jogo como se estivesse vendo pela TV, com Galvão Bueno etc e tal.

Como assistir ao jogo Brasil x Sérvia online pelo celular