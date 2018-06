Como assistir Croácia x Dinamarca ao vivo pela TV ou online

Seria a partida mais “xis” das oitavas de final da Copa do Mundo? Às 15h do domingo (1), as seleções de Croácia e Dinamarca se enfrentam por uma vaguinha na próxima fase da competição. A Croácia vem de uma belíssima campanha na primeira fase, e chegou à liderança do Grupo D invicta. Desde 2002 que eles não passavam da fase de grupos, e estão em um ótimo momento. Já a Dinamarca se classificou aos tropeços, e parece uma presa fácil para o time da camisa quadriculada. Será que os nórdicos podem surpreender?

Esse é um daqueles jogos que não prometem, mas podem entregar momentos emocionantes, jogadas maravilhosas. E no domingão a tarde… não vai perder, né?

Como assistir a Croácia x Dinamarca pela TV

Na TV aberta, a Rede Globo transmite a partida a partir das 15h do domingo (1). Se você tiver TV a cabo, pode escolher entre FOX Sports e SporTV – e os canais a cabo começam a transmissão mais cedo, mostrando a chegada das equipes, o aquecimento….

Como assistir a Croácia x Dinamarca online, pelo computador ou celular

Seja na tela do computador ou do celular, você pode acompanhar os jogos da Copa com a mesma qualidade da TV. Basta acessar o GloboPlay, fazer um cadastro rápido e clicar em “Agora na Globo”.

Você também pode assistir pelo celular, acessando o GloboPlay pelo navegador e fazendo como ensinamos acima, ou instalando o app para celular e tablet: basta fazer o download na App Store (para iPhones e iPads) ou no Google Play (para aparelhos Android).