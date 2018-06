Como assistir França x Argentina ao vivo na televisão e online

As oitavas de final da Copa do Mundo começam com um jogaço: França x Argentina, neste sábado (30), a partir das 11h. Enquanto a equipe europeia vem de três jogos tranquilos na fase de grupos, com duas vitórias, um empate e uma classificação suave, nossos hermanos passaram por maus bocados: empataram com a Islândia, levaram três gols da Croácia e só conseguiram vencer – sofrendo – da Nigéria, por 2 a 1.

Mas agora está tudo zerado, e as duas equipes começam a fase de mata-mata. Perdeu, já era. Empatou? Rola prorrogação e pênaltis. Com Messi e Mbappé em campo, Não dá para perder esse jogão, né?

Como assistir a França x Argentina ao vivo na TV

Acabou aquela história de jogos acontecendo simultaneamente, e por isso a vida do fã de Copa do Mundo ficou mais fácil. Para assistir ao embate entre França e Argentina, você pode escolher entre a Rede Globo, na TV aberta, e os canais SporTV e FOX Sports, na TV a cabo. A partida começa às 11h, mas os canais de TV a cabo fazem o “esquenta” do jogo desde às 10h.

Como assistir a França x Argentina ao vivo online

Dá para acompanhar a Copa pela telinha do computador ou do celular, sabia? O site GloboPlay, que é da Rede Globo, transmite gratuitamente a programação da TV ao vivo. Basta acessar o site, fazer um cadastro rápido e clicar em “Agora na Globo“. Você assiste ao jogo com a mesma qualidade da transmissão na TV.

Se você preferir assistir pelo celular, pode acessar o site pelo navegador do seu smartphone e seguir os mesmos passos descritos acima. Mas a GloboPlay tem também aplicativos para celular e tablet. Basta baixar na App Store (para iPhones e iPads) ou no Google Play (para aparelhos Android).