Como assistir Inglaterra x Bélgica e Panamá x Tunísia online e ao vivo

A última rodada de jogos da fase de grupos da Copa do Mundo é a menos emocionante de todas. No Grupo G, que joga às 15h nessa quinta-feira (28), temos duas seleções já classificadas para as oitavas de final – Inglaterra e Bélgica – e duas já eliminadas da Copa – Tunísia e Panamá.

Como as duas classificadas se enfrentam diretamente, é nesse confronto que temos que ficar de olho. Quem vencer, leva o primeiro lugar do grupo, e quem perder fica com o segundo lugar. As duas equipes estão bem parelhas: têm o mesmo número de vitórias (2), o mesmo saldo de gols (6), o mesmo tanto de gols pró (8). Caso empatem hoje, o primeiro lugar do grupo será decidido pelo número de cartões vermelhos e amarelos. Sem violência, rapazes!

Essa partida é interessante para nós brasileiros porque, caso a Seleção vença o México nas oitavas e avance para as quartas de final, vai pegar o vencedor da partida entre o 1º colocado do grupo G com o 2º colocado do grupo H. Sua cabeça já deu um nó?

Como assistir aos jogos pela TV

Se você pode assistir TV nesta quinta-feira às 15h, pode acompanhar Inglaterra x Bélgica pela TV Globo, que é o canal que passa a Copa do Mundo na TV aberta. Na TV a cabo, SporTV e FOX Sports transmitem Inglaterra x Colômbia, , enquanto SporTV 2 e FOX Sports 2 passam Tunísia x Panamá.

Como assistir aos jogos pelo computador

Se você está no trabalho, pode acompanhar os jogos abrindo uma aba a mais no seu browser. Pelo site Globoplay dá para acompanhar as partidas ao vivo, de graça e sem legalmente.

Basta fazer um cadastro bem rápido e escolher entre um dos dois jogos. Inglaterra x Bélgica será exibido da mesma forma que na TV. Já Tunísia x Panamá tem transmissão exclusiva para a internet, mas com a mesma qualidade.

Como assistir aos jogos pelo celular

Se quiser assistir pelo celular, você pode fazer da mesma maneira explicada acima: acesse o site Globoplay pelo seu browser, faça o cadastro, escolha o jogo. Ou faça o download do aplicativo do Globoplay App Store (para iPhones e iPads) ou no Google Play (para aparelhos Android).

Que venham as oitavas!